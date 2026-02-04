Η Τουρκία με NOTAM αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με αφορμή το ναυάγιο στη Χίο

Για μία ακόμη φορά η Τουρκία εκμεταλλεύεται ακόμη και μια τραγωδία, όπως αυτή που συνέβη στη Χίο, προκειμένου να προβάλει τις γνωστές διεκδικήσεις της, προκαλώντας σύγχυση και στα μέσα που βρίσκονταν στην περιοχή και συμμετείχαν στην έρευνα για τη διάσωση ναυαγών μεταναστών.

Μόλις έγινε γνωστό το περιστατικό στη Χίο, με τη βύθιση του σκάφους των δουλεμπόρων, εκδόθηκε από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχες η αναγκαία NAVTEX καθώς και NOTAM, προκειμένου να ξεκινήσει η επιχείρηση Έρευνας και Διάσωσης (SAR).

Η ελληνική NOTAM A0266/26 (εκδόθηκε στις 19:44 της 3ης Φεβρουαρίου) όριζε την περιοχή με «ακτίνα 0,05 ΝΜ, με κέντρο στις 38°26,5′Β 026°09,5′Α, εντός του FIR Αθηνών, για την έρευνα, καλώντας τις «επιμέρους μονάδες να εγκαθιδρύσουν συντονισμό με το JRCC Πειραιά πριν από την είσοδό τους στην προαναφερθείσα περιοχή, που βρίσκεται εντός του FIR Αθηνών και υπάγεται στην αρμοδιότητά του».

Αρκετές ώρες αργότερα, τα ξημερώματα της Τετάρτης, η Τουρκία ,σε μια συνήθη πρακτική ,εξέδωσε τη NOTAM A0422/26, με την οποία υποστήριζε τα εξής:

«Σε ό,τι αφορά την ελληνική NOTAM «A0266/26» LGGG, η Τουρκία δεν αποδέχεται τον ορισμό της περιοχής Έρευνας και Διάσωσης (SAR) με αναφορά στο FIR Αθηνών. Η περιοχή που αναφέρεται στο εν λόγω ελληνικό NOTAM παραβιάζει τμήμα των τουρκικών χωρικών υδάτων και εν μέρει εμπίπτει στην Τουρκική Θαλάσσια Περιοχή Έρευνας και Διάσωσης (SRR), όπως έχει δηλωθεί στον ΙΜΟ και περιλαμβάνεται στο Παγκόσμιο Σχέδιο SAR του ΙΜΟ. Ως εκ τούτου, όλες οι προσπάθειες/δραστηριότητες SAR εντός της Τουρκικής SRR πρέπει να συντονίζονται με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές».

Αυτό αποτελεί πάγια τακτική της Τουρκίας, η οποία, προκειμένου να προβάλει τις διεκδικήσεις της και να προωθήσει την «επέκταση» του χώρου άσκησης αρμοδιότητας για SAR μέχρι το μέσο του Αιγαίου, εγκλωβίζοντας έτσι τα ελληνικά νησιά σε ζώνη τουρκικής ευθύνης, δεν διστάζει να προκαλέσει σύγχυση στα παραπλέοντα μέσα σχετικά με το ποιος έχει την ευθύνη συντονισμού της επιχείρησης SAR.

Η παράνομη αυτή παρέμβαση της τουρκικής πλευράς προκάλεσε την άμεση αντίδραση της ΥΠΑ, η οποία εξέδωσε νέα NOTAM, απορρίπτοντας τους τουρκικούς ισχυρισμούς και κηρύσσοντας άκυρη την τουρκική αναγγελία.

Στη νέα ελληνική NOTAM A0267/26 επισημαίνεται ότι «η τουρκική NOTAM A0422/26 είναι άκυρη και ανυπόστατη, καθόσον αναφέρεται σε δραστηριότητες Έρευνας και Διάσωσης εντός του FIR Αθηνών, όπου η μόνη αρμόδια αρχή για την έκδοση NOTAM, σύμφωνα με τις διατάξεις του ICAO, είναι η Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μέσω της αρμόδιας μονάδας AIS».

Η ελληνική NOTAM επισημαίνει επίσης ότι η Περιοχή Έρευνας και Διάσωσης υπό ελληνική ευθύνη συμπίπτει με το FIR Αθηνών, όπως αποφασίστηκε κατά τις Περιφερειακές Συναντήσεις Αεροναυτιλίας της Κωνσταντινούπολης (1950), των Παρισίων (1952) και της Γενεύης (1958), οι οποίες έγιναν αποδεκτές από τα συμμετέχοντα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, και εγκρίθηκαν με ομόφωνες αποφάσεις του Συμβουλίου του ICAO. Αυτό έχει επίσης καταχωρισθεί και κυκλοφορήσει εντός του ΙΜΟ (SAR.8/CIRC.1/CORR.3, Παράρτημα 2) και είναι σύμφωνο με τις συστάσεις του ΙΜΟ και του ICAO για την ταύτιση των ορίων Έρευνας και Διάσωσης με το αντίστοιχο FIR. Επιπλέον, το JRCC Πειραιά αποτελεί τη μόνη αρμόδια αρχή που συντονίζει αποτελεσματικά και αποδοτικά όλες τις επιχειρήσεις SAR σε ολόκληρη την Ελληνική Περιοχή SAR.

Παράλληλα, δίνεται απάντηση και στον άλλο τουρκικό ισχυρισμό, καθώς επισημαίνεται ότι «η περιοχή όπως περιγράφεται στο ελληνικό NOTAM (Α) A0266/26 βρίσκεται εντός ελληνικής επικράτειας, ελληνικών χωρικών υδάτων και ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου, όπου η Ελλάδα ασκεί κυριαρχία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τέλος, προειδοποιεί ενημερώνοντας συγχρόνως και όλους τους χρήστες του διεθνούς συστήματος NOTAM ότι:

«Όπως και στο παρελθόν, οι εσφαλμένες ερμηνείες και η διαστρέβλωση από τις τουρκικές αρχές του γράμματος και του πνεύματος των διεθνών κειμένων που αφορούν τις αρμοδιότητες Έρευνας και Διάσωσης απορρίπτονται από την Ελλάδα, καθώς ενδέχεται να οδηγήσουν σε σοβαρές θεσμικές και πρακτικές επιπλοκές στη διεξαγωγή επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης».

Τελικά, βεβαίως, η επιχείρηση Έρευνας και Διάσωσης πραγματοποιήθηκε από τις ελληνικές Αρχές, με τον συντονισμό του Κέντρου Πειραιά και με μεγάλη κινητοποίηση πλωτών και εναέριων μέσων…



Η πρώτη ελληνική NOTAM

A0266/26 AIRSPACE RESERVATION DUE TO PERSON IN WATER. SEARCH AND RESCUE ACTIVITIES WILL TAKE PLACE WI AREA:

005NM RADIUS CENTERED ON 3826,5N 02609,5E LIMITED WI ATHINAI FIR.

INDIVIDUAL UNITS ARE REQUESTED TO ESTABLISH COORDINATION WITH PIRAEUS JRCC BEFORE ENTERING THE AFOREMENTIONED AREA SITUATED WI ATHINAI FIR WHICH FALLS IN ITS COMPETENCE. SFC – 3000FT AMSL, 03 FEB 19:44 2026 UNTIL 06 FEB 19:40 2026. CREATED: 03 FEB 19:46 2026



Η τουρκική ΝΟΤΑΜ

A0422/26 NAVIGATIONAL WARNING TO ALL CONCERNED:

THIS NOTAM IS ISSUED TO CLARIFY THE ‘A0266/26’ LGGG NOTAM ISSUED BY GREEK CAA.

AS REGARDS THE GREEK NOTAM ‘A0266/26’ LGGG, TURKIYE DOES NOT ACCEPT THE DEFINITION OF THE SEARCH AND RESCUE (SAR) AREA WITH REFERENCE TO ATHENS FIR. THE AREA REFERRED TO IN THE SAID GREEK NOTAM VIOLATES PART OF TURKISH TERRITORIAL WATERS AND PARTLY FALLS WITHIN TURKIYE’S MARITIME SEARCH AND RESCUE REGION (SRR) AS DECLARED TO THE IMO AND INCLUDED IN THE IMO’S GLOBAL SAR PLAN. THEREFORE, ALL SAR EFFORTS/ACTIVITIES WITHIN THE TURKISH SRR MUST BE COORDINATED WITH THE RELEVANT TURKISH AUTHORITIES. 04 FEB 04:25 2026 UNTIL 06 FEB 19:40 2026. CREATED: 04 FEB 04:35 2026



Η δεύτερη Ελληνική ΝΟΤΑΜ

A0267/26 REF (A) GREEK NOTAM A0266/26 (031945 EUECYIYN FEB 2026).

REF (B) TURKISH NOTAM A0422/26 (040435 EUECYIYN FEB 2026).

NAVIGATIONAL WARNING TO ALL CONCERNED:

WITH REFERENCE TO THE REF (B) TURKISH NOTAM A0422/26 (040435 EUECYIYN FEB 2026) THE FOLLOWING SHOULD BE UNDERLINED:

1.- THE REF (B) TURKISH NOTAM A0422/26 (040435 EUECYIYN FEB 2026) IS NULL AND VOID SINCE IT REFERS TO SEARCH AND RESCUE ACTIVITIES WITHIN ATHINAI FIR WHERE THE ONLY COMPETENT AUTHORITY TO PROMULGATE NOTAMS, ACCORDING TO ICAO PROVISIONS, IS THE HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY THROUGH ITS APPROPRIATE AIS UNIT.

2.- IT SHOULD BE NOTED THAT THE SEARCH AND RESCUE REGION UNDER GREEK RESPONSIBILITY COINCIDES WITH THE ATHINAI FIR, AS DECIDED DURING THE

ISTANBUL (1950), PARIS (1952) AND GENEVA (1958) REGIONAL AIR NAVIGATION MEETINGS ACCEPTED BY THE PARTICIPANT STATES INCLUDING TURKEY AND APPROVED BY UNANIMOUS ICAO COUNCIL DECISIONS.

THIS IS ALSO REGISTERED AND HAS BEEN CIRCULATED WITHIN IMO (SAR.8/CIRC.1/CORR.3, ANNEX 2) AND IS CONSISTENT WITH IMO AND ICAO RECOMMENDATIONS ON THE ALIGNMENT OF SEARCH AND RESCUE BOUNDARIES WITH THE CORRESPONDING FIR.

FURTHERMORE THE JRCC PIRAEUS IS THE ONLY COMPETENT AUTHORITY THAT COORDINATES EFFECTIVELY AND EFFICIENTLY ALL SAR OPERATIONS WITHIN THE ENTIRE GREEK SAR REGION.

END PART 1 OF 2. 04 FEB 07:52 2026 UNTIL 06 FEB 19:40 2026. CREATED: 04 FEB 08:02 2026

3.- FINALLY, THE AREA AS DESCRIBED IN REF (A) GREEK NOTAM A0266/26 (031945 EUECYIYN FEB 2026), LIES WITHIN GREEK TERRITORY, GREEK TERRITORIAL WATERS AND GREEK NATIONAL AIRSPACE, WHERE GREECE EXERCISES SOVEREIGNTY ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW. AS IN THE PAST, TURKISH AUTHORITIES’ MISINTERPRETATION AND DISTORTION OF THE LETTER AND SPIRIT OF INTERNATIONAL DOCUMENTS, CONCERNING SEARCH AND RESCUE RESPONSIBILITIES, ARE REJECTED BY GREECE, AS THEY MAY LEAD TO SERIOUS INSTITUTIONAL AND PRACTICAL COMPLICATIONS IN THE CONDUCT OF SEARCH AND RESCUE OPERATIONS.

MOREOVER IT IS REITERATED THAT GREECE EFFECTIVELY PROVIDES SEARCH AND RESCUE SERVICES WITHIN THE SEARCH AND RESCUE REGION UNDER ITS

RESPONSIBILITY, SINCE ITS CREATION.

FOR ALL THESE REASONS, THE REF (B) TURKISH NOTAM A0422/26 (040435 EUECYIYN FEB 2026) IS NULL AND VOID AND IS HEREBY REJECTED.

THE REF (A) GREEK NOTAM A0266/26 (031945 EUECYIYN FEB 2026) IS THE ONLY VALID AND EFFECTIVE WITHIN ATHINAI FIR AND NO FURTHER EXPLANATION WILL BE GIVEN.

END PART 2 OF 2. 04 FEB 07:52 2026 UNTIL 06 FEB 19:40 2026. CREATED: 04 FEB 08:02 2026