Δ. Ωραιοκάστρου: Το πρόγραμμα Εορτασμού Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου

Η Επέτειος του «Όχι» μνημονεύει την άρνηση της Ελλάδας στις ιταλικές αξιώσεις, στο φασισμό και το ναζισμό. Στο Δήμο Ωραιοκάστρου με λαμπρότητα εορτάζεται η Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου και τιμούνται οι ήρωες του 1940 που θυσιάστηκαν για τη Δημοκρατία, την Ελευθερία και την Ανεξαρτησία του Έθνους.

Στο πλαίσιο του εορτασμού προβλέπονται για τον Δήμο Ωραιοκάστρου:

Α) Γενικός σημαιοστολισμός από ώρα 08.00 της 26ης μέχρι τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2025 και φωταγώγηση των Δημοσίων, Δημοτικών και Κοινοτικών κτιρίων κατά τις βραδινές ώρες της 26ης, 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2025.

Β) Ομιλίες, σχετικές με την εορταζόμενη επέτειο.

Γ) Τρισάγιο από τους ιερείς.

Δ) Κατάθεση στεφάνων στα μνημεία Ηρώων.

28η Οκτωβρίου 2025 ημέρα Τρίτη

Α) Στις 07.30 το πρωί θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκκλησιών.

Β) Μετά τις 10.00 το πρωί θα τελεστεί η επίσημη δοξολογία εντός των εκκλησιών.

Γ) Επιμνημόσυνη δέηση στα μνημεία των Ηρώων και κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων και φορέων, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα για κάθε Δημοτική Ενότητα και για την έδρα του Δήμου χωριστά.

Δ) Μετά το πέρας της δοξολογίας θα γίνει παρέλαση μαθητών σε κεντρικές οδούς.

ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ) ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ώρα 10:00 π.μ.: Δοξολογία για την Εθνική Επέτειο

Ώρα 10:15 π.μ.: Πανηγυρικός της ημέρας εντός της εκκλησίας

Ώρα 10:30π.μ.: Ηρώο Ωραιοκάστρου-Κατάθεση στεφάνων:

Από τη Δημοτική Αρχή ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελεήμων Τσακίρης

Από την Κοινότητα Ωραιοκάστρου ο Πρόεδρος, Παναγιώτης Κοτίδης

Από εκπρόσωπο της Εθνικής Αντίστασης

Από εκπρόσωπο του Αστυνομικού Τμήματος Ωραιοκάστρου

Εκ μέρους όλων των Νηπιαγωγείων του Δήμου Ωραιοκάστρου καταθέτει το 6ο Νηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου

Εκ μέρους όλων των Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ωραιοκάστρου καταθέτει το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου

Εκ μέρους όλων των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ωραιοκάστρου καταθέτει το 2o Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου

Από τα Εκπαιδευτήρια «Ανδρεάδη»

Από εκπρόσωπο του ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΔΥΠΑ του Δήμου Ωραιοκάστρου

Από εκπρόσωπο του Συμβουλίου Νέων Δήμου Ωραιοκάστρου

Από την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ωραιοκάστρου

Από τον Εμπορικό Σύλλογο Ωραιοκάστρου

Από την Ένωση Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων

Από τον Σύλλογο Κρητών Ωραιοκάστρου και Φίλων «Ο Ερωτόκριτος»

Από τον Εκπολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Ωραιοκάστρου « Μακεδνός»

Από τη Λέσχη Πολιτισμού « ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΝ»

Από τον Μορφωτικό Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Κεραυνό Ωραιοκάστρου

Από τον Δ.Α.Σ. Ωραιοκάστρου

Από τον Α.Σ. Δαναός Ωραιοκάστρου

Από την Πρότυπη Κολυμβητική Ακαδημία Ωραιοκάστρου

Από τον Γυμναστικό Όμιλο Ωραιοκάστρου

Από την οικογένεια Βασίλη Τομπάζη – Δωρητών του Μνημείου

Υπεύθυνος τελετάρχης για την κατάθεση στεφάνων ορίζεται ο Πραξιτέλης Ζαχαριάδης.

Τήρηση ενός λεπτού σιγής / Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ώρα 10:00 π.μ.: Δοξολογία για την Εθνική Επέτειο

Ώρα 10:15π.μ.: Πανηγυρικός της ημέρας εντός της εκκλησίας από την εκπαιδευτικό του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκάστρου, Ελένη Νικολάου.

Ώρα 10:30 π.μ.: Ηρώο Παλαιοκάστρου – Κατάθεση Στεφάνων:

Από τη Δημοτική Αρχή

Από εκπρόσωπο της Εθνικής Αντίστασης

Από το 1ο Δημοτικό και 2ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου

Από το 3ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου

Από την Ενοριακή Νεανική Εστία «Άγιος Αθανάσιος» Παλαιοκάστρου

Από τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Σύλλογο Παλαιοκάστρου «Ο Φίλιππος»

Υπεύθυνος, τελετάρχης για την κατάθεση στεφάνων ορίζεται ο πρόεδρος από το Συμβούλιο Νέων του Δήμου Ωραιοκάστρου, Άγγελος Τσιτιρίδης

Τήρηση ενός λεπτού σιγής / Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.

Μετά την κατάθεση στεφάνων οι μαθητές και οι μαθήτριες του 3ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου, του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκάστρου, θα προσέλθουν στην οδό Κομνηνών (κεντρική οδός Δημαρχείου – διασταύρωση με Τραπεζούντος) για την παρέλαση.

ΓΑΛΗΝΗ – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ώρα 10:00 π.μ.: Δοξολογία για την Εθνική Επέτειο.

Ώρα 10:30 π.μ.: Ηρώο Γαλήνης – Κατάθεση στεφάνων:

Από τη Δημοτική Αρχή

Από το 2ο Δημοτικό Σχολείο (Γαλήνης)

Από το 4ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου

Τελετάρχης, υπεύθυνος στην κατάθεση στεφάνων ορίζεται ο Αντιπρόεδρος της Κοινότητας, Βασίλειος Πολίτης.

Τήρηση ενός λεπτού σιγής / Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου

Μετά την κατάθεση στεφάνων οι μαθητές και οι μαθήτριες του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου (Γαλήνης) και του 4ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου (Γαλήνης), θα προσέλθουν στην οδό Κομνηνών (κεντρική οδός Δημαρχείου – διασταύρωση με Τραπεζούντος) για την παρέλαση.

ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Ώρα 11:00 π.μ.: Παράταξη των τμημάτων παρέλασης των σχολικών μονάδων και φορέων της πόλης στην οδό Κομνηνών (κεντρική οδός Δημαρχείου) για την παρέλαση.

Αφετηρία παρέλασης: οδός Κομνηνών – (κεντρική οδός Δημαρχείου – διασταύρωση με Τραπεζούντος) για την παρέλαση.

Ώρα 11:30 π.μ.: Παρέλαση ενώπιον της Δημοτικής Αρχής και των λοιπών επισήμων επί της οδού Κομνηνών συνεχίζοντας έως την οδό Υψηλάντου, στροφή αριστερά έως την οδό Αριστοτέλους και πάλι αριστερά με τελικό προορισμό το προαύλιο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου.

Στην παρέλαση τα τμήματα θα έχουν την εξής σειρά:

Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Ωραιοκάστρου

Αντιπροσωπεία από το Μουσικό Νηπιαγωγείο και Κ.Δ.Α.Π. «Ο Μικρός Μαέστρος»

Αντιπροσωπεία από τα εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη

1ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου

2ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου (Γαλήνης)

3ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου

4ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου

1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου

2ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου

1ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου

2ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου

3ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου

4ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου

1ο Γενικό Λύκειο Ωραιοκάστρου

2ο Γενικό Λύκειο Ωραιοκάστρου

Ένωση Ποντίων Ωραιοκάστρου & Φίλων

Σύλλογος Κρητών Ωραιοκάστρου «Ο Ερωτόκριτος»

Εκπολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Ωραιοκάστρου «Μακεδνός»

Ώρα 12:00 μ.μ. Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου

Τελετάρχης και υπεύθυνος του εορτασμού της επετείου της 28ης Οκτωβρίου ορίζεται ο Πραξιτέλης Ζαχαριάδης.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Ωραιοκάστρου θα λάβει μέρος στις εκδηλώσεις της εορτής ως εξής:

Στην κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Ωραιοκάστρου την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 10:30 π.μ. για την τήρηση της σιγής 1 λεπτού και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Στην παρέλαση, θα παρελάσει προ των επισήμων και θα παιανίζει εθνικά εμβατήρια, σε όλη τη διάρκεια της παρέλασης.

Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου μετά το πέρας της παρέλασης.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΗΤΗΣ

Ώρα 10:00 π.μ. Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου της Κοινότητας Λητής.

Ώρα 10:15 π.μ Πανηγυρικός της ημέρας από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Γεώργιο Τόλα.

Ώρα 10:30 π.μ. Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των Ηρώων:

Από τη Δημοτική Αρχή

Από την Κοινότητα Λητής, ο Πρόεδρος της Κοινότητας, Γεώργιος Τόλας

Από το 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Λητής

Από το Δημοτικό Σχολείο Λητής

Από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου Λητής

Από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Λητής

Από τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Λητής

Από τον Μορφωτικό Αθλητικό Σύλλογο Ωρίων

Υπεύθυνος, τελετάρχης για την κατάθεση στεφάνων ορίζεται η Πασχαλίνα Παπαδοπούλου.

Τήρηση ενός λεπτού σιγής / Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου

Ώρα 10:45 π.μ: Παρέλαση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου και των Νηπιαγωγείων μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας Λητής, με ευθύνη Γυμναστών, Δασκάλων, Καθηγητών και Διευθυντών των Σχολείων.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

Ώρα 10:30 π.μ.: Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου.

Ώρα 10:40 π.μ.: Πανηγυρικός της ημέρας από τη Δημοσιογράφο, Διαμαντένια Ριμπά

Ώρα 10:45 π.μ.: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των Ηρώων:

Από τη Δημοτική Αρχή

Από την Κοινότητα Μελισσοχωρίου, ο Πρόεδρος της Κοινότητας, Αθανάσιος Καγιάς

Από το 1ο Νηπιαγωγείο και 2ο Νηπιαγωγείο Μελισσοχωρίου

Από το Δημοτικό Σχολείο Μελισσοχωρίου

Από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου

Από το 5ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου και Λυκειακές Τάξεις «Όλγα Σταυρίδου»

Από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Μελισσοχωρίου

Από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μελισσοχωρίου

Από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου

Από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου «Όλγα Σταυρίδου»

Από την Μορφωτική Πολιτιστική Κίνηση Νέων Μελισσοχωρίου

Από τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο «Μ. Αλέξανδρος» Μελισσοχωρίου

Από τον σύλλογο Φίλων Μουσικής Μελισσοχωρίου

Από την Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Μπάλτζιας

Υπεύθυνος, τελετάρχης για την κατάθεση στεφάνων ορίζεται η Θεοδώρα Πετρούδη.

Τήρηση ενός λεπτού σιγής / Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.

Ώρα 11:00 π.μ.: Παρέλαση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Γυμνασίου μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο Μελισσοχωρίου, με ευθύνη των γυμναστών, δασκάλων και διευθυντών.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΜΟΥ

Ώρα 10:00 π.μ.: Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Ώρα 10:15 π.μ.: Πανηγυρικός της ημέρας από εκπαιδευτικό του Γυμνασίου Μυγδονίας

Ώρα 11:15 π.μ.: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των Ηρώων Κοινότητας Δρυμού:

Από τη Δημοτική Αρχή

Από την Κοινότητα Δρυμού, η Πρόεδρος της Κοινότητας, Όλγα Διαμέλα

Από Εκπρόσωπο της Εθνικής Αντίστασης

Από Εκπρόσωπο του Στρατοπέδου Προκοπίδη Δρυμού Μυγδονίας

Από το Νηπιαγωγείο Δρυμού

Από το Δημοτικό Δρυμού

Από το Γυμνάσιο Δρυμού

Από το Γενικό Λύκειο Μυγδονίας

Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δρυμού.

Υπεύθυνη, τελετάρχης για την κατάθεση στεφάνων ορίζεται η Τοπική Σύμβουλος, ειρήνη Καζάκα.

Τήρηση ενός λεπτού σιγής / Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου

Ώρα 11:30μ.μ.: Παρέλαση μαθητών στην οδό του μνημείου των Ηρώων της Κοινότητας Δρυμού, από το Νηπιαγωγείο Δρυμού, Δημοτικό Σχολείο Δρυμού, Γυμνάσιο και Λύκειο Μυγδονίας με ευθύνη των γυμναστών, δασκάλων, καθηγητών και διευθυντών των σχολείων.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ

Ώρα 10:00π.μ.: Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Ώρα 10.15 π.μ.: Πανηγυρικός της ημέρας από την εκπαιδευτικό, Ευθυμία Ραπτούλου.

Ώρα 10:30 π.μ.: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των Ηρώων της Κοινότητας Πενταλόφου:

Από τη Δημοτική Αρχή

Από την Κοινότητα Πενταλόφου, η Πρόεδρος της Κοινότητας, Χριστίνα Γραικού

Από Εκπρόσωπο της Εθνικής Αντίστασης

Από το 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Πενταλόφου

Από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των Νηπιαγωγείων και του Δημοτικού Σχολείου Πενταλόφου

Από την Ενοριακή Εστία Πενταλόφoυ

Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πενταλόφου

Από τον Αθλητικό Σύλλογο Μ.Α.Σ. Δόξα Πενταλόφου

Από το Κ.Α.Π.Η. Πενταλόφου

Υπεύθυνη, τελετάρχης για την κατάθεση στεφάνων ορίζεται η Ιωάννα Μηλώση.

Τήρηση ενός λεπτού σιγής / Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου

Ώρα 11:00 π.μ.: Παρέλαση μαθητών των Νηπιαγωγείων και του Δημοτικού Σχολείου Πενταλόφου με ευθύνη των γυμναστών, δασκάλων, καθηγητών και διευθυντών των σχολείων.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ

Ώρα 10:00 π.μ.: Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου.

Ώρα 10:30π.μ.: Πανηγυρικός της ημέρας εντός της εκκλησίας από τον εκπαιδευτικό, Σάββα Παναγιωτίδη, του Γυμνασίου Καλλιθέας

Ώρα 10:30 π.μ.: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των Ηρώων της Κοινότητας Νεοχωρούδας:

Από τη Δημοτική Αρχή

Από την Κοινότητα Νεοχωρούδας, η Πρόεδρος της Κοινότητας, Αγγελική Κουριτενλή

Από το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρούδας

Από το Γυμνάσιο και το Λύκειο Καλλιθέας

Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ο Μέγας Αλέξανδρος»

Από τον Σύλλογο Γυναικών Ωραιοκάστρου «Η Αρίστη»

Από την Ερασιτεχνική Αθλητική Ομάδα «ΝΙΚΗ Νεοχωρούδας»

Υπεύθυνη για την κατάθεση στεφάνων η Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρούδας, Λύσσα Βασιλική.

Τήρηση ενός λεπτού σιγής / Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου

Ώρα 11:00 π.μ.: Παρέλαση μαθητών του Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου και Λυκείου Καλλιθέας, με ευθύνη των γυμναστών, δασκάλων, καθηγητών και διευθυντών των σχολείων.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Ώρα 10:15 π.μ.: Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος.

Ώρα 10:30 π.μ.: Πανηγυρικός της ημέρας εντός της εκκλησίας από την εκπαιδευτικό, Δήμητρα Ζάικου.

Ώρα 10:45 π.μ.: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Έλληνα Στρατιώτη:

Από τη Δημοτική Αρχή

Από την Κοινότητα Ν. Φιλαδέλφειας, ο Πρόεδρος της Κοινότητας, Νικόλαος Γιαϊλατζόγλου

Από το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας

Από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας

Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Φιλαδέλφειας «Εστία Φιλαδελφέων»

Υπεύθυνος, τελετάρχης για την κατάθεση στεφάνων ορίζεται ο Αντιπρόεδρος της Κοινότητας, κ. Βασίλειος Βαλσαμάκης

Τήρηση ενός λεπτού σιγής / Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου

Ώρα 11:00 π.μ.: Παρέλαση μαθητών του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου με ευθύνη των γυμναστών, δασκάλων, καθηγητών και διευθυντών των σχολείων.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑΙΟΥ

Ώρα 10:30 π.μ.: Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος.

Ώρα 10:45 π.μ.: Πανηγυρικός της ημέρας εντός της εκκλησίας ο Σάββας Φωτιάδης

Ώρα 11:00 π.μ.: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των Ηρώων της Τοπικής Κοινότητας Μεσαίου:

Από τη Δημοτική Αρχή

Από την Κοινότητα Μεσαίου ο Πρόεδρος της Κοινότητας, Αναστάσιος Κουγιουμτζίδης

Από τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Μεσαίου Θεσσαλονίκης «Νέα Κοτύωρα»

Από τον Αθλητικό Σύλλογο «Αστραπή» Μεσαίου

Τήρηση ενός λεπτού σιγής / Απαγγελία ποιημάτων / Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου

Υπεύθυνος, τελετάρχης για την κατάθεση στεφάνων στην Κοινότητα Μεσαίου ορίζεται ο πρόεδρος της Κοινότητας, Αναστάσιος Κουγιουμτζίδης.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ

Ώρα 10:00π.μ.: Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής.

Ώρα 10:45 π.μ.: Πανηγυρικός της ημέρας εντός της εκκλησίας από την Πελαγία Μαυροπούλου.

Ώρα 10:15 π.μ.: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των Ηρώων Τοπικού Διαμερίσματος Πετρωτού της Κοινότητας Μεσαίου:

Από τη Δημοτική Αρχή

Από την Κοινότητα Μεσαίου

Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πετρωτού.

Τήρηση ενός λεπτού σιγής / Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου

Υπεύθυνος, τελετάρχης για την κατάθεση στεφάνων στο Τοπικό Διαμέρισμα Πετρωτού της Κοινότητας Μεσαίου ορίζεται η Πελαγία Μαυροπούλου.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ

Ώρα 10:15 π.μ.: Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης.

Ακολουθεί ο Πανηγυρικός της Ημέρας εντός της εκκλησίας από την Άννα Συμεωνίδου – Παπαδοπούλου.

Ώρα 10:30 π.μ.: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο Ηρώων του Τοπικού Διαμερίσματος Μονολόφου της Κοινότητας Μεσαίου:

Από τη Δημοτική Αρχή

Από την Κοινότητα Μεσαίου

Από τον Αναπτυξιακό Σύλλογο Μονολόφου

Από τον Αθλητικό Σύλλογο «ΔΙΓΕΝΗΣ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ»

Τήρηση ενός λεπτού σιγής / Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.

Υπεύθυνος, τελετάρχης για την κατάθεση στεφάνων στο Τοπικό Διαμέρισμα Μονολόφου της Κοινότητας Μεσαίου ορίζεται η Δέσποινα Πασχαλίδου.