Σπεύδουν 2 ελληνικές φρεγάτες και ένα ζεύγος F-16 στην Κύπρο μετά τη δεύτερη επίθεση με drones στο Ακρωτήρι

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κύπρο λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή καθώς τα μεσάνυχτα της Κυριακής η βρετανική αεροπορική βάση RAF Ακρωτηρίου στη Λεμεσό της Κύπρου δέχθηκε χτύπημα από ύποπτο drone. Σήμερα το μεσημέρι σήμανε ξανά συναγερμός στην Κύπρο ενώ σύμφωνα με τον κυβερνητικό της εκπρόσωπο, νωρίτερα αναχαιτίστηκαν 2 drones στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι.

Σημειώνεται πως νωρίτερα εκκενώθηκαν το αεροδρόμιο της Πάφου αλλά και οι βάσεις σε Ακρωτήρι και Δεκέλεια

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλά και η κατάσταση συναγερμού στην Κύπρο έχει θέσει σε επιφυλακή και την Ελλάδα.

Η Ελλάδα, κατόπιν απόφασης του ΚΥΣΕΑ, στέλνει στην Κύπρο τη φρεγάτα «Κίμων» και μία ακόμη φρεγάτα, καθώς και δύο F-16, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Επίσης, αποστέλλεται στην Κύπρο ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών F-16, για να συνδράμουν στην άμυνά της απέναντι στις απειλές που αντιμετωπίζει.