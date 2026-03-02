MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Κύπρος: Drone έπληξε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι – “Περιορισμένες ζημιές” λέει η κυβέρνηση – Συστάσεις από τους Βρετανούς

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η βρετανική αεροπορική βάση RAF Ακρωτηρίου στη Λεμεσό της Κύπρου δέχθηκε χτύπημα από ύποπτο drone, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας, εν μέσω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το Sky News, η επίθεση σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Κυριακής και ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα παρά μόνο υλικές ζημιές. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει την προέλευση του drone, το οποίο σύμφωνα με δημοσιεύματα ήταν μικρού μεγέθους και πιθανότατα ανήκει στο Ιράν.

Η περιοχή τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού και οι αρχές της βάσης ενεργοποίησαν άμεσα τις διαδικασίες ασφαλείας, ενώ το προσωπικό κλήθηκε να επιστρέψει στις οικίες του και να παραμείνει σε κλειστούς χώρους μέχρι νέων οδηγιών. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα ασφαλείας για να παραμείνουν μακριά από παράθυρα και να καλυφθούν πίσω από βαριά έπιπλα, αναμένοντας περαιτέρω οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές.

Κυβερνητικός εκπρόσωπος Κύπρου: «Το πλήγμα προκάλεσε μόνο «περιορισμένες ζημιές»

Από τη πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε μέσω X ότι το πλήγμα προκάλεσε μόνο «περιορισμένες ζημιές». «Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή συντονισμό με τη βρετανική κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων», πρόσθεσε.

Σε διαρκή συνεδρίαση το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας

Όπως γνωστοποιήθηκε, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με αντικείμενο την παρακολούθηση των εξελίξεων και τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών.

Απογειώθηκαν δύο βρετανικά Eurofighters Typhoon

Η κατάσταση της βάσης ήταν τεταμένη, ενώ δύο Eurofighters Typhoon της Βασιλικής Αεροπορίας της Βρετανίας απογειώθηκαν για να ελέγξουν τη περιοχή, ακολουθούμενα από ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού Airbus KC2 Voyager. Όλα τα διαθέσιμα μέσα ενεργοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν την πιθανότητα περαιτέρω επιθέσεων.

Αρχικά, πληροφορίες έκαναν λόγο πως ένα ιρανικό drone προσέκρουσε στη βάση, προκαλώντας μικρές ζημιές στο διάδρομο προσγείωσης, ενώ μαχητικά αεροσκάφη Typhoon και άλλα μέσα είχαν ενεργοποιηθεί για αναχαίτιση πιθανών επιθέσεων. Άλλες αναφορές κάνουν λόγο για πιθανό drone τύπου Shahed 136, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή.

Η ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας αντιδρούν σε φερόμενο πλήγμα drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο, που έγινε τα μεσάνυχτα», δήλωσε εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για τοπική ώρα Κύπρου και ώρα Ελλάδας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε υλικές ζημιές, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ενώ οι αρμόδιες αρχές το συμβάν.

Πηγή: iefimerida.gr

Κύπρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

“Γυναίκες Δυναμικές! Γυναίκες που ξεχωρίζουν!”: Συνάντηση της Ελ. Ράπτη με την Κοσμήτορα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Τσουκαλάς: Πρώτη φορά παρακολουθούμε κυβέρνηση να πανηγυρίζει επειδή κάποιοι ιδιώτες πιθανώς έκαναν πάρτι κατασκοπείας στη χώρα

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Δασμοί Τραμπ: Το νέο τοπίο μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ και οι ανησυχίες της ΕΕ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήγε με τους γιους του σε αγώνα WWE

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Marseaux: Ισχύει ότι είχα σχέση με κοπέλα – Τώρα είμαι μ’ ένα αγόρι και είμαι πολύ ερωτευμένη

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

“Μας κοροϊδεύουν, μας έχουν αφήσει να πεθάνουμε”: Καταγγελία εγκλωβισμένου Έλληνα στο Ντουμπάι