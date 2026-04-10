Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες λουλούδια στον στολισμό του Επιταφίου στο Ιερό Ναό Αγίων Πάντων – Χρειάστηκαν 16 ώρες – Δείτε φωτο

Ξημέρωσε η πιο πένθιμη ημέρα του χρόνου. Μεγάλη Παρασκευή σήμερα και οι πιστοί σε όλη τη χώρα προσκυνούν το πάθος του Θεανθρώπου. Προσέρχονται ευλαβικά στους Ναούς για να ασπαστούν τον Επιτάφιο.

Στους Ναούς οι καμπάνες χτυπούν πένθιμα. Στις ορθόδοξες εκκλησιές οι πιστοί ξενύχτησαν στολίζοντας το κουβούκλιο του Επιταφίου.

Στον Ιερό των Αγίων Πάντων, στην περιοχή του ΟΣΕ Θεσσαλονίκης, γυναίκες αφιέρωσαν 16 ώρες για να στολίσουν τον Επιτάφιο με χιλιάδες λουλούδια, δημιουργώντας έναν στολισμό που αποπνέει κατάνυξη και ευλάβεια.