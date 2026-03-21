Τα σενάρια για το πώς θα φτάσει στην Ελλάδα το Άγιο Φως

Ανατροπή σε μια από τις πιο κατανυκτικές παραδόσεις του ελληνορθόδοξου Πάσχα φέρνει η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί, αλλά και η επιδείνωση της κατάστασης στη συνοριακή γραμμή Ισραήλ – Ιορδανίας επηρεάζουν ευθέως την τελετή Αφής του Αγίου Φωτός και πρωτίστως τη μεταφορά του.

Με δεδομένο, μάλιστα, πως δεν αποκλείεται τις ημέρες του Πάσχα ο εναέριος χώρος του Ισραήλ να παραμείνει κλειστός, ενδεχόμενο που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τους σχεδιασμούς της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία επεξεργάζεται αθόρυβα μια σειρά από σενάρια, προκειμένου να μεταφερθεί το Άγιο Φως με τις δέουσες τιμές και φέτος, ανήμερα το Μεγάλο Σάββατο, από το Ισραήλ στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μεταφορά του οδικώς στην Αίγυπτο ή την Ιορδανία έχει σχεδόν αποκλειστεί, με τα βασικά σενάρια να είναι τέσσερα στον αριθμό, αλλά να επικαιροποιούνται διαρκώς, με βάση τις συνθήκες που προκύπτουν στην ευρύτερη περιοχή, σε καθημερινή βάση. Μέχρι στιγμής, ρεαλιστική φαντάζει μόνο η μεταφορά του με αεροσκάφος, και κατά πάσα πιθανότητα το κυβερνητικό, αν και οι χειρισμοί που θα απαιτηθούν είναι ιδιαιτέρως λεπτοί έως χειρουργικοί, προκειμένου να μην τεθεί σε διακινδύνευση τόσο το πλήρωμα του αεροσκάφους, όσο και το κατεξοχήν αναστάσιμο σύμβολο της Ορθοδοξίας.

Τα 4 σενάρια

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας protothema.gr, στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Εξωτερικών εξετάζεται η πιθανότητα να παραλάβει από τον Πανάγιο Τάφο το Άγιο Φως μόνος του – και χωρίς άλλη συνοδεία – ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα και να μεταφέρει το φανάρι στο κυβερνητικό αεροσκάφος, προκειμένου αυτό να μεταφερθεί στη συνέχεια στην Εξαρχία του Παναγίου Τάφου, στην Αθήνα.

Μια άλλη εκδοχή που εξετάζεται είναι να υπάρξει μια ολιγομελής ελληνική αντιπροσωπεία που θα αφιχθεί αεροπορικώς στην Ιορδανία και οδικώς θα μεταβεί μέχρι τα Ιεροσόλυμα, για να συμμετάσχει στην Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου και εν συνεχεία να περάσει τα σύνορα εκ νέου και να κατευθυνθεί και πάλι μέσω Ιορδανίας, πίσω στην Αθήνα.

Ωστόσο, το γεγονός ότι θα πρέπει να διανυθεί μια σημαντική απόσταση οδικώς, σε συνδυασμό με το ότι η διέλευση από τα σύνορα μεταξύ Ιορδανίας και Ισραήλ απαιτεί επιπρόσθετο χρόνο, καθιστά το εγχείρημα πιο δύσκολο. Ιδίως, όταν η διέλευση από τα σύνορα Ισραήλ – Ιορδανίας είναι κάποιες μόνο ώρες της ημέρας δυνατή, με αποτέλεσμα το χρονοδιάγραμμα επιστροφής της ελληνικής αποστολής στην Αθήνα να αποδεικνύεται ασφυκτικό, όταν θα πρέπει να επακολουθήσει η διανομή του Αγίου Φωτός μέχρι το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, σε όλες τις μητροπόλεις ανά την ελληνική επικράτεια.

Ένα ακόμη ενδεχόμενο, το οποίο φέρεται να επεξεργάζονται στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών είναι η απλή μετάβαση μιας μικρής αντιπροσωπείας που δεν θα ακολουθήσει το σύνηθες τελετουργικό, το οποίο περιλαμβάνει την παρακολούθηση της τελετής Αφής του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο, όπως και επίσκεψη στην έδρα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

ΚλείσιμοΛόγω των έκτακτων συνθηκών, σε μια τέτοια περίπτωση τα μέλη της ελληνικής αποστολής θα παραλάβουν το φανάρι που θα φέρει το Άγιο Φως και θα το συνοδέψουν αεροπορικά στην ελληνική πρωτεύουσα, επιβαίνοντας στο πρωθυπουργικό αεροσκάφος. Για λόγους ασφαλείας, άλλωστε, η εκτέλεση πτήσης με αεροσκάφος επιβατικών ή ιδιωτικών αερογραμμών έχει αποκλειστεί, καθώς στην περιοχή εκτελούνται – και με αυξημένο βαθμό δυσκολίας- μόνο πτήσεις επαναπατρισμού προς ευρωπαϊκές κυρίως πρωτεύουσες. Επιπλέον, όλα τα παραπάνω σενάρια χαρακτηρίζονται από έναν σχετικό βαθμό κινδύνου, αν και αποφασισμένος να εκτελέσει την αποστολή μεταφοράς του ΑγίουΦωτός από τα Ιεροσόλυμα στην Αθήνα φέρεται, κατά πληροφορίες, ο αρμόδιος Υφυπουργός, Γιάννης Λοβέρδος.

Το «Plan B»

Για ορισμένους εκκλησιαστικούς κύκλους δεν αποκλείεται, μάλιστα, για τις ημέρες του Πάσχα να ζητηθεί από τις αντιμαχόμενες πλευρές ένα είδος εκεχειρίας, αν και δύσκολα θα μπορούσε να επιτευχθεί, λόγω της κλιμάκωσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Στο ενδεχόμενο, όμως, που οι ελληνικές Αρχές κρίνουν ότι είναι αδύνατη η πτήση πάνω από το Ισραήλ ακόμη και για την περίπτωση του ελληνικού πρωθυπουργικού αεροσκάφους, τότε η λύση που φαίνεται να προκρίνεται είναι η διανομή του άσβεστου φωτός, το οποίο φυλάσσεται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου, στην Πλάκα, από όπου θα φτάσει σε όλη τη χώρα.