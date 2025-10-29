Μητροπολίτης Κίτρους: “Λυπηρή παραφωνία η διοργάνωση βραδιάς Halloween στην Κατερίνη, παραμονή της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου”

Ως “λυπηρή παραφωνία” χαρακτήρισε σε ανάρτησή του ο Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεωργίου τη διοργάνωση βραδιάς Halloween στην Κατερίνη την παραμονή της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, «με το ξενόφερτο αυτό έθιμο για την υποτιθέμενη “κοινωνία” ζωντανών και νεκρών, προσβάλλεται βάναυσα η μνήμη των ηρώων προγόνων μας. Εκείνοι θυσιάστηκαν για την Ελευθερία, την Αξιοπρέπεια, το Ελληνικό Φως». Και πρόσθεσε πως «ορισμένοι νεοέλληνες, επέλεξαν να εορτάσουν με τα σκοτάδια, τις κολοκύθες, τις νεκροκεφαλές, τις νυχτερίδες και τις αράχνες των “χαλλοουϊστών”».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μητροπολίτη:

«Στο ωραίο «σκηνικό» για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, η διοργάνωση στην Κατερίνη βραδιάς Halloeen (Χαλλοουίν) την παραμονή μάλιστα της Επετείου (!), αποτέλεσε λυπηρή παραφωνία!…

Με το ξενόφερτο αυτό έθιμο για την υποτιθέμενη «κοινωνία» ζωντανών και νεκρών, προσβάλλεται βάναυσα η μνήμη των ηρώων προγόνων μας. Εκείνοι θυσιάστηκαν για την Ελευθερία, την Αξιοπρέπεια, το Ελληνικό Φως. Ορισμένοι νεοέλληνες, επέλεξαν να εορτάσουν με τα σκοτάδια, τις κολοκύθες, τις νεκροκεφαλές, τις νυχτερίδες και τις αράχνες των «χαλλοουϊστών».

Εκτός, όμως, από τη σύμπτωση με τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, προσβάλλεται και η ελληνορθόδοξη ταυτότητα της κοινωνίας μας. Υιοθετούνται ήθη και έθιμα αντίθετα με τον κώδικα αρχών και αξιών του Έθνους μας. Όλα αυτά τα ξενόφερτα εθίζουν και εξοικειώνουν σταδιακά τα παιδιά με ό,τι τερατώδες, ό,τι τρομακτικό, ό,τι «νεκροποιό». Έχει γραφτεί ότι σε ένα από τα πάρτι των «χαλαστών» σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι!…

Είναι λυπηρό να σπρώχνουμε στο περιθώριο τα γάργαρα νάματα της Ευλογημένης Πατρίδας μας και να πίνουμε από τα… λασπόνερα των άλλων, των ξένων.

Αυτό δεν είναι πρόοδος, είναι τραγική οπισθοδρόμηση».