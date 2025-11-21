Με κάθε λαμπρότητα η εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου στη Θεσσαλονίκη – Δείτε φωτογραφίες

Το διήμερο 20 και 21 Νοεμβρίου εορτάσθηκε στη Θεσσαλονίκη η μεγάλη Θεομητορική Εορτή των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Επίκεντρο της λαμπράς Πανηγύρεως αποτέλεσε ο εμβληματικός Ιερός Ναός της Παναγίας Δεξιάς.

Στον Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος, παρουσία πλήθους ευσεβών χριστιανών, οι οποίοι προσήλθαν για να προσκυνήσουν τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας και να συμμετάσχουν στις λατρευτικές συνάξεις της Εκκλησίας.

Τον Θείο Λόγο κήρυξε ο π. Κωνσταντίνος Φουντουκίδης, Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και στην πρωτεύουσα θέση που Αυτό κατέχει στο Μυστήριο της Θείας Οικονομίας.

Την κυριώνυμο ημέρα ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος, χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και προεξήρχε της Πανηγυρικής Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, συμπροσευχομένου από του Ιερού Βήματος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελεστίνου κ. Δαμασκηνού και συλλειτουργούντων πολλών κληρικών.

Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας ο κ. Φιλόθεος κήρυξε τον Θείο Λόγο ενώπιον των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς τη σημερινή ημέρα οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας τιμούν ως προστάτιδά τους την Υπέρμαχο Στρατηγό.

Στο κήρυγμά του ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, στο μεγαλείο της αγάπης του Θεού Πατέρα και Δημιουργού και στην ανάγκη μετοχής του ανθρωπίνου γένους και ολόκληρης της κτίσης στην Πηγή της όντως ζωής.

Στο τέλος της ομιλίας του ο Επίσκοπος συνεχάρη τους εφημερίους του Ιερού Ναού, τους χορούς των ιεροψαλτών και τις Εκκλησιαστικές Επιτροπές για την άρτια προετοιμασία της Πανηγύρεως.

Τον κ. Φιλόθεο αντιφώνησε ο Ιερατικός Προϊστάμενος π. Ευθύμιος Βακαλάκης, ο οποίος εκ μέρους των ιερέων και των λαϊκών συνεργατών ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη για την παρουσία του στη φετινή Ιερά Πανήγυρη της Ενορίας.

Μετά το τέλος της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε η Δοξολογία των Ενόπλων Δυνάμεων παρουσία του Υφυπουργού Μακεδονίας-Θράκης, κ. Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, βουλευτών και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υψηλόβαθμων αξιωματικών του Στρατού, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος και πολλών αξιωματικών και των τριών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Τέλος, τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, κ. Πάρις Μπίλλιας.