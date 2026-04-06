Καλαμαριά: Για τρίτη χρονιά η συνάντηση 5 Επιταφίων στην Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού

Ο Δήμος Καλαμαριάς υποδέχεται και φέτος τη Μεγάλη Παρασκευή με μια βαθιά συγκινητική και συμβολική θρησκευτική συνάντηση, που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη.

Για τρίτη συνεχή χρονιά, με πρωτοβουλία της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, πέντε Επιτάφιοι από Ιερούς Ναούς της Καλαμαριάς θα συναντηθούν στην Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό κατάνυξης και συλλογικής μνήμης.

Κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν μια ξεχωριστή βραδιά, καθώς μετά την Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου και την περιφορά στους δρόμους της πόλης, οι Επιτάφιοι των Ιερών Ναών Αγίου Αλεξάνδρου και Μοδέστου, Ταξιαρχών, Αγίου Ιωάννη Προδρόμου (Κατιρλί), Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και Μεταμορφώσεως του Σωτήρος θα φθάσουν στην κεντρική πλατεία.