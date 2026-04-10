Χαλκιδική: Έργο τέχνης και φέτος ο Επιτάφιος στην Ουρανούπολη – Στολίστηκε με πάνω από 75.000 πέρλες – Δείτε φωτο

Στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής ο στολισμός του Επιταφίου αποτελεί μια ιεροτελεστία για όλο το χωριό που κρατάει μέρες.

Φέτος, όπως αναφέρουν στο halkidikinews.gr οι γυναίκες της Ουρανούπολης, το σχέδιο ξεχωρίζει για τις βαθιές αποχρώσεις του πορφυρού, του χρυσού και του μπλε, ενώ αποτελείται από περισσότερες από 75.000 πέρλες, πούλιες και μικρά χρυσάνθεμα, που τοποθετούνται με υπομονή από τη Μεγάλη Τρίτη. Κάθε στοιχείο είναι τοποθετημένο με φροντίδα, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που αποπνέει κατάνυξη, σεβασμό και αισθητική αρτιότητα.

Η προετοιμασία ξεκινά πολύ πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Με έμπνευση από παλαιά βυζαντινά χειρόγραφα του Αγίου Όρους, οι γυναίκες μελετούν σχέδια, επιλέγουν χρώματα και οργανώνουν με προσοχή κάθε λεπτομέρεια. Το αποτέλεσμα κορυφώνεται το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, όταν ο Επιτάφιος ολοκληρώνεται, θυμίζοντας περισσότερο έργο υψηλής τέχνης παρά έναν απλό ανθοστολισμό.

