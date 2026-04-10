MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Χαλκιδική: Έργο τέχνης και φέτος ο Επιτάφιος στην Ουρανούπολη – Στολίστηκε με πάνω από 75.000 πέρλες – Δείτε φωτο

|
THESTIVAL TEAM

Στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής ο στολισμός του Επιταφίου αποτελεί μια ιεροτελεστία για όλο το χωριό που κρατάει μέρες.

Φέτος, όπως αναφέρουν στο halkidikinews.gr οι γυναίκες της Ουρανούπολης, το σχέδιο ξεχωρίζει για τις βαθιές αποχρώσεις του πορφυρού, του χρυσού και του μπλε, ενώ αποτελείται από περισσότερες από 75.000 πέρλες, πούλιες και μικρά χρυσάνθεμα, που τοποθετούνται με υπομονή από τη Μεγάλη Τρίτη. Κάθε στοιχείο είναι τοποθετημένο με φροντίδα, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που αποπνέει κατάνυξη, σεβασμό και αισθητική αρτιότητα.

Η προετοιμασία ξεκινά πολύ πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Με έμπνευση από παλαιά βυζαντινά χειρόγραφα του Αγίου Όρους, οι γυναίκες μελετούν σχέδια, επιλέγουν χρώματα και οργανώνουν με προσοχή κάθε λεπτομέρεια. Το αποτέλεσμα κορυφώνεται το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, όταν ο Επιτάφιος ολοκληρώνεται, θυμίζοντας περισσότερο έργο υψηλής τέχνης παρά έναν απλό ανθοστολισμό.

Χαλκιδική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Κομισιόν: Παραλήφθηκε η επιστολή Μητσοτάκη για ευρωπαϊκό “όριο ενηλικίωσης” στα social media

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου ζήτησε από το Πακιστάν να επιβεβαιώσει ότι η κατάπαυση του πυρός αφορά και τη χώρα του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Αναστάτωση στην Εύβοια: Ιερέας λιποθύμησε στην διάρκεια της Ακολουθίας των Παθών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 35 λεπτά πριν

Πάτρα: Δρόμος “κατάπιε” απορριμματοφόρο μετά από καθίζηση, τραυματίστηκε ένας εργαζόμενος

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Ρωσία-Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η Μόσχα πιστεύει ότι η συμφωνία εκεχειρίας πρέπει να καλύπτει τον Λίβανο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παραμένει για δεύτερη ημέρα δίπλα στη σορό του πατέρα του