Θεσσαλονίκη: Φυτεύτηκαν 100 νέα δέντρα στη Νέα Παραλία – Δείτε βίντεο

Με 100 νέα, μεγάλα δέντρα ενισχύθηκε το πράσινο στη Νέα Παραλία, κοντά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη.

Η νέα δεντροφύτευση του Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε με χορηγία στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με τη συμμετοχή της Lidl Hellas και του περιβαλλοντικού οργανισμού We4All.

“Δεν πρόκειται για μια ακόμα δενδροφύτευση, αλλά για ένα μήνυμα προς όλους όσοι συμμετείχαν στη δράση, πως τη βιώσιμη πόλη του μέλλοντος πρέπει να την κερδίσουμε σήμερα”, σημείωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

«Θα δεντροφύτευσουμε κάθε ακάλυπτο χώρο της πόλης. Το έχουμε ανάγκη ως πόλη, ως κοινωνία”.

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Αστικής Πανίδας, Βασίλης Διαμαντάκης δήλωσε: “Έχουμε ήδη ξεπεράσει τις 16.500 φυτεύσεις και στόχος είναι να ξεπεράσουμε τα 20.000 δέντρα μέσα στους επόμενους μήνες. Ο στόχος για μια πιο πράσινη πόλη είναι εφικτός”, κατέληξε.

Δείτε βίντεο: