Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο 2ος Αγώνας Δρόμου Υγείας “Άγιος Δημήτριος” στη Θεσσαλονίκη – Δείτε βίντεο και φωτο

Με μεγάλη συμμετοχή και έντονο συμβολισμό εκκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής ο 2ος Αγώνας Δρόμου Υγείας «Άγιος Δημήτριος», στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, με αφετηρία το ύψος του Μεγάρου Μουσικής.

Η διοργάνωση, που πραγματοποιείται από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και τελείται υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας, καθώς και την προώθηση της ευγενούς άμιλλας στο πνεύμα του «ευ αγωνίζεσθαι».

Το πρωί, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος τόνισε πως ο αγώνας δρόμου πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά στην παραλία της πόλης, «σε μια προσπάθεια αναβίωσης, με διαφορετικό τρόπο, της λαμπαδηδρομίας που τελούνταν στα βυζαντινά χρόνια προς τιμήν του Αγίου Δημητρίου».

Η εκκίνηση του αγώνα δόθηκε αρχικά στο Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τα παιδιά των ειδικών σχολείων, ενώ ακολούθησαν οι εκκινήσεις για τις υπόλοιπες κατηγορίες: μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, φοιτητές και φοιτήτριες, αθλητές και αθλήτριες, καθώς και πολίτες όλων των ηλικιών που συμμετείχαν ελεύθερα.

Η συμμετοχή ήταν δωρεάν για όλους, ενώ όσοι τερμάτισαν έλαβαν αναμνηστικά μετάλλια. Στους τρεις πρώτους νικητές και τις τρεις πρώτες νικήτριες κάθε κατηγορίας απονεμήθηκαν μετάλλια και χρηματικά έπαθλα, σε μια εκδήλωση που συνδύασε το αθλητικό πνεύμα με τη χριστιανική αξία της προσφοράς και της συμμετοχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, «πρόκειται για μια δράση που φιλοδοξεί να καταστεί θεσμός για την πόλη, έχοντας ως στόχο την ευαισθητοποίηση όλων σε ζητήματα υγείας, αποδοχής, ευγενούς άμιλλας και αλληλογνωριμίας, καθώς και την απόδοση τιμής και ευγνωμοσύνης στο πρόσωπο του Αγίου Δημητρίου, ως πρότυπο ζωής, ιδιαίτερα για τους νέους».

Οι εκδηλώσεις προς τιμήν του πολιούχου της Θεσσαλονίκης συνεχίζονται, ενώ το απόγευμα, στις 6:30 μ.μ., θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου η Ακολουθία του Καθαγιασμού του Μύρου του Αγίου, ολοκληρώνοντας με κατάνυξη τη γιορτινή ημέρα.