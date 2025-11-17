Βορίζια: Απολογείται ο 23χρονος που συνελήφθη ως ο άνθρωπος που έβαλε τη βόμβα που “πυροδότησε” το μακελειό

Απολογείται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ο 23χρονος που συνελήφθη με την κατηγορία ότι ήταν αυτός που τοποθέτησε την βόμβα στο σπίτι αντίπαλης οικογένειας, στα Βορίζια, μια ενέργεια που στάθηκε η αιτία για την αιματηρή συμπλοκή με πυροβολισμούς κατά την οποία τρεις άνθρωποι έπεσαν νεκροί.

Ο 23χρονος είναι ανιψιός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη ο οποίος έπεσε νεκρός την ημέρα της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια. Η πλευρά του 23χρονου επιμένει πως δεν έχει σχέση με τη βόμβα και πως βρισκόταν μακριά από το χωριό την κρίσιμη ώρα.

Σύμφωνα με το Star, η αστυνομία έχει στην κατοχή της βίντεο από κάμερα ασφαλείας, στο οποίο φαίνεται ένα αυτοκίνητο, ίδιο με αυτό του 23χρονου, να κινείται κοντά στο σημείο της έκρηξης.

Οι αρχές θεωρούν ότι η συγκεκριμένη κίνηση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί απλά ως τυχαία παρουσία στην περιοχή, ειδικά λίγη ώρα πριν το συμβάν.

Η οικογένεια, ωστόσο, δίνει διαφορετική εκδοχή: υποστηρίζει πως η συγκεκριμένη διαδρομή είναι ο συνηθισμένος δρόμος που παίρνει ο 23χρονος για να φτάσει στο σπίτι όπου μένει. Κατά συνέπεια, η εμφάνιση του οχήματος δεν αποδεικνύει εμπλοκή.

Το άλλοθι του 23χρονου με βίντεο από γλέντι

Την ίδια ώρα η υπεράσπιση του ετοιμάζεται να προσκομίσει βίντεο από το κέντρο διασκέδασης, στο οποίο εμφανίζεται, σύμφωνα με τη μητέρα του και τις μαρτυρίες μελών της οικογένειας, ο 23χρονος να βρισκόταν σε γαμήλιο γλέντι.

Αν το βίντεο αποδειχθεί γνήσιο και ο χρόνος ταυτιστεί με την ώρα της έκρηξης, θα δημιουργήσει σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο το βίντεο της αστυνομίας αφορά πράγματι τον ίδιο.

«Δεν έδρασε μόνος – Υπάρχει συνεργός, ίσως γυναίκα»

Οι αστυνομικές αρχές παραμένουν βέβαιες ότι ο δράστης δεν ενήργησε μόνος. Μάλιστα εξετάζουν το ενδεχόμενο ο συνεργός να είναι γυναίκα, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις, όπως αναφέρει το Star.

Το πιο κρίσιμο ζήτημα είναι ότι οι αξιωματικοί αναζητούν τον ηθικό αυτουργό, το πρόσωπο δηλαδή που φέρεται να έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας. Το άτομο αυτό παραμένει άγνωστο και εκτός σύλληψης.

Η σημερινή απολογία του 23χρονου αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι απαντήσεις του ίσως καθορίσουν: αν θα προφυλακιστεί, αν θα ανοίξει δρόμος για νέες συλλήψεις, αν θα ξετυλιχθεί το κουβάρι της υπόθεσης που οδήγησε στο αιματηρό φινάλε στο χωριό.