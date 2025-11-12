Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Καργάκη – Φέρεται να είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Στη σύλληψη 23χρονου ανιψιού του 39χρονου Φανούρη Καργάκη προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη καθώς κατηγορείται ότι είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, πράγμα που προκάλεσε το μακελειό της 1ης Νοεμβρίου στο χωριό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη, του ενός από τα δύο θύματα της αιματηρής συμπλοκής στο χωριό καταγράφεται σε βίντεο να φτάνει στο σπίτι που αποτελούσε μήλον της έριδος ανάμεσα στις οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη. Ο οδηγός, ανοίγει το πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου, βγάζει τη βόμβα και την τοποθετεί στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων. Η βόμβα εκρήγνυται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και προκαλεί τεράστιες ζημιές στο σπίτι, και παράλληλα, όπως αποδείχθηκε πυροδότησε και το μακελειό της επόμενης ημέρας.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο 23χρονος συνελήφθη στο κοιμητήριο του χωριού, όπου είχε πάει με την οικογένειά του για να θυμιάσουν.

Ο 23χρονος είναι γιος άνδρα που έχει ήδη συλληφθεί καθώς ταυτοποιήθηκε στο βίντεο με τα καλάσνικοφ από την ώρα των πυροβολισμών. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα και νωρίτερα σήμερα συνελήφθη στα Βορίζια.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του 23χρονου:

Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Ο ανωτέρω εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.