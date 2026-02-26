MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Βιολάντα: Οι επόμενες κινήσεις της δικαιοσύνης μετά το πόρισμα του ΕΜΠ για τον σωλήνα προπανίου

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τις επόμενες ημέρες οι ανακριτικές αρχές των Τρικάλων θα έχουν στα χέρια τους το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το οποίο φωτίζει τις αιτίες που προκάλεσαν την διαρροή και την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα με αποτέλεσμα το θάνατο πέντε εργαζομένων γυναικών οι οποίες εκείνη την ώρα βρισκόντουσαν στον χώρο της παραγωγής.

Το ΕΜΠ έχει ολοκληρώσει την έρευνα για τον διαβρωμένο σωλήνα προπανίου που προκάλεσε την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα. Η εικόνα με βάση τα στοιχεία είναι πως έχει εντοπιστεί λάθος στην εγκατάσταση του σωλήνα προπανίου στη Βιολάντα, καθώς, σύμφωνα με το πόρισμα δεν είχε αντιδιαβρωτική προστασία.

Η έρευνα αποκαλύπτει λάθος στην υπόγεια εγκατάσταση του σωλήνα ο οποίος δεν είχε αντιδιαβρωτική προστασία, με εκτιμώμενο ρυθμό διάβρωσης 0,3 χιλιοστά ετησίως. Ο επίμαχος σωλήνας έχει τρυπήσει σε πολλά σημεία, περίπου σε 7,5 μέτρα μήκος, κατά τις ίδιες πηγές. Στο πόρισμα, επισημαίνεται η λάθος εγκατάσταση του σωλήνα και το ότι τοποθετήθηκε υπόγεια, χωρίς άμμο, χωρίς πίσσα και χωρίς την απαραίτητη αντιδιαβρωτική προστασία ωστόσο, επιλέχθηκε το σωστό υλικό, ο χάλυβας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας του ΕΜΠ έρχονται να ευθυγραμμιστούν με τα όσα ανακάλυψαν από την έρευνα τους τα στελέχη της ΔΑΕΕ και είναι μέρος της ογκοδέστατης δικογραφίας την οποία έχουν στα χέρια οι δικαστικές αρχές.

Οι επόμενες κινήσεις της δικαιοσύνης

Με βάση αυτά τα στοιχεία οι δικαστικές και ανακριτικές αρχές θα προσπαθήσουν να διευρύνουν το κατηγορητήριο βάζοντας στο κάδρο και άλλα άτομα τα οποία είτε υπέγραψαν μελέτες για το επίμαχο σύστημα προπανίου, είτε υλοποίησαν έργο το διάστημα πριν από την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να κληθούν άτομα για συμπληρωματικές καταθέσεις μετά τα νέα στοιχεία που προστίθενται στην δικογραφία ώστε να δώσουν απαντήσεις στα τρωτά σημεία που επισημαίνει το πόρισμα του ΕΜΠ.

Την ίδια ώρα ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, παραμένει προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Τρικάλων. Μάλιστα τις προηγούμενες μέρες έγινε γνωστό πως ανέλαβε την υπεράσπιση του ο γνωστός ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, κάτι που μπορεί να αλλάξει την στρατηγική του στην υπόθεση.

Βιολάντα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

