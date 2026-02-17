MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο – Από θαύμα δεν υπήρξε έκτος νεκρός

|
THESTIVAL TEAM

Συγκλονίζουν οι νέες αποκαλύψεις για τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα, λόγω διαρροής προπανίου, τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή Live News του Mega, τρία νέα βίντεο-ντοκουμέντα καταγράφουν τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης, στις 4:01:54 τα ξημερώματα. Στα πλάνα διακρίνεται η εκτυφλωτική λάμψη και η φωτιά που ακολούθησε εντός του εργοστασίου.

Από θαύμα δεν υπήρξε και έκτο θύμα. Ο φύλακας του εργοστασίου, που βρισκόταν κοντά στις δεξαμενές προπανίου, δέχθηκε το ωστικό κύμα της έκρηξης και έπεσε στο έδαφος. Όταν κατάφερε να συνέλθει, παρά το σοκ που υπέστη, ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις Αρχές.

Σε ένα από τα βίντεο φαίνεται ένα μικρό φως λίγα μόλις μέτρα από το σημείο της έκρηξης. Πρόκειται για τον ίδιο τον φύλακα, ο οποίος – όπως ανέφερε – «θα μπορούσε να είναι ανάμεσα στους νεκρούς».

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ τα νέα οπτικά ντοκουμέντα αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτίων που οδήγησαν στην πολύνεκρη έκρηξη.

Βιολάντα Έκρηξη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ώρες πριν

Δήμος Θεσσαλονίκης: Επιχείρηση “φρένο” στη διέλευση μηχανών από πεζοδρόμια και πεζόδρομους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Κακλαμάνης: Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ καταλαμβάνει πλέον ξεχωριστή θέση στη συλλογική μνήμη του τόπου

MEDIA NEWS 6 ώρες πριν

Από τις Σέρρες στην κορυφή: Ο Akylas κάνει το “Ferto” φαβορί για την Eurovision

ΥΓΕΙΑ 16 ώρες πριν

“Σκοτεινό ντους”: Τα οφέλη για την υγεία όταν κάνουμε μπάνιο με κλειστά τα φώτα πριν τον ύπνο

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Γιάννης Πλούταρχος: Έτοιμη να του στείλει εξώδικο η 48χρονη stalker του – “Δεν έκανα τίποτα παράνομο” επιμένει

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Σωτήρης Τζεβελέκος: Πότε δεν με ενδιέφερε να γίνω πρωταγωνιστής – Πάντα είχα πρώτα την οικογένεια