Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο – Από θαύμα δεν υπήρξε έκτος νεκρός

Συγκλονίζουν οι νέες αποκαλύψεις για τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα, λόγω διαρροής προπανίου, τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή Live News του Mega, τρία νέα βίντεο-ντοκουμέντα καταγράφουν τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης, στις 4:01:54 τα ξημερώματα. Στα πλάνα διακρίνεται η εκτυφλωτική λάμψη και η φωτιά που ακολούθησε εντός του εργοστασίου.

Από θαύμα δεν υπήρξε και έκτο θύμα. Ο φύλακας του εργοστασίου, που βρισκόταν κοντά στις δεξαμενές προπανίου, δέχθηκε το ωστικό κύμα της έκρηξης και έπεσε στο έδαφος. Όταν κατάφερε να συνέλθει, παρά το σοκ που υπέστη, ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις Αρχές.

Σε ένα από τα βίντεο φαίνεται ένα μικρό φως λίγα μόλις μέτρα από το σημείο της έκρηξης. Πρόκειται για τον ίδιο τον φύλακα, ο οποίος – όπως ανέφερε – «θα μπορούσε να είναι ανάμεσα στους νεκρούς».

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ τα νέα οπτικά ντοκουμέντα αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτίων που οδήγησαν στην πολύνεκρη έκρηξη.