Θεσσαλονίκη: Στα Δικαστήρια οι 38 συλληφθέντες από την αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ – Δείτε βίντεο

Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετήχθησαν πριν από λίγο οι 38 συλληφθέντες από την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στο Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αλλά και πέριξ της Πανεπιστημιούπολης.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης για το αδίκημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας. Επιπλέον, 33 από αυτούς κατηγορούνται και για απείθεια καθώς αρνήθηκαν να συνεργαστούν για να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα.

Τα 38 άτομα που συνελήφθησαν αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον Εισαγγελέα. Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται συγκέντρωση αλληλεγγύης στους 38 συλληφθέντες.