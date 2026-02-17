MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ – Πάνω από 40 προσαγωγές – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Νέα επέμβαση της Αστυνομίας στο ΑΠΘ με δεκάδες προσαγωγές

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αλλά και πέριξ της Πανεπιστημιούπολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ομάδα φοιτητών είχε προγραμματισμένη προβολή ταινίας σε αίθουσα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ μετά τις 22:00, ώρα κατά την οποία αποφασίστηκε να κλείνουν όλα τα κτήρια εντός του campus μετά τα εκτεταμένα επεισόδια που προκλήθηκαν πέριξ του ΑΠΘ τα ξημερώματα της 7ης Φεβρουαρίου.

Από το Πανεπιστήμιο τους ζητήθηκε να αποχωρήσουν όμως κάτι τέτοιο δεν έγινε.

Τα άτομα παρέμεναν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής μετά τις 22:00 και οι Πρυτανικές Αρχές ενημέρωσαν την Ελληνική Αστυνομία. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν πέριξ του ΑΠΘ.

Όταν κινήθηκαν προς την Πολυτεχνική Σχολή, άτομα που ήταν εντός αυτής εξήλθαν και κινήθηκαν αρχικά στην οδό Εγνατία και στη συνέχεια προς το Παλέ Ντε Σπορ. Εκεί τους εγκλώβισαν δυνάμεις των ΜΑΤ και προχώρησαν στην προσαγωγή τους.

Την ίδια ώρα, αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν εντός της Πολυτεχνικές Σχολής και εντόπισαν άτομα τα οποία δεν είχαν αποχωρήσει από το κτήριο και προχώρησαν στην προσαγωγή αυτών. Πληροφορίες αναφέρουν πως μέχρι τώρα έχουν γίνει συνολικά πάνω από 40 προσαγωγές.

ΑΠΘ Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

“Έδρασε σε άμυνα για να σώσει τον αρχιφύλακα” – Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του Βούλγαρου για τη δολοφονία στις Φυλακές Δομοκού

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 5 ώρες πριν

Ιερά Σύνοδος για Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Μία εκ των πλέον εμβληματικών μορφών της σύγχρονης ελληνικής διανοήσεως

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Χανιά: Η στιγμή που μεθυσμένος οδηγός “μπουκάρει” σε αυλή επιχείρησης – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Αριστείδη Μανωλάκο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Δ. Ωραιοκάστρου: Με σαρακοστιανά εδέσματα θα γιορταστούν τα “Κούλουμα” την Καθαρά Δευτέρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Το σενάριο του συμβολαίου θανάτου για τον ισοβίτη που δολοφονήθηκε στις φυλακές Δομοκού και τα κενά στη “διάσωση” του αρχιφύλακα