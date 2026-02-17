Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ – Πάνω από 40 προσαγωγές – Δείτε βίντεο

Νέα επέμβαση της Αστυνομίας στο ΑΠΘ με δεκάδες προσαγωγές

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αλλά και πέριξ της Πανεπιστημιούπολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ομάδα φοιτητών είχε προγραμματισμένη προβολή ταινίας σε αίθουσα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ μετά τις 22:00, ώρα κατά την οποία αποφασίστηκε να κλείνουν όλα τα κτήρια εντός του campus μετά τα εκτεταμένα επεισόδια που προκλήθηκαν πέριξ του ΑΠΘ τα ξημερώματα της 7ης Φεβρουαρίου.

Από το Πανεπιστήμιο τους ζητήθηκε να αποχωρήσουν όμως κάτι τέτοιο δεν έγινε.

Τα άτομα παρέμεναν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής μετά τις 22:00 και οι Πρυτανικές Αρχές ενημέρωσαν την Ελληνική Αστυνομία. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν πέριξ του ΑΠΘ.

Όταν κινήθηκαν προς την Πολυτεχνική Σχολή, άτομα που ήταν εντός αυτής εξήλθαν και κινήθηκαν αρχικά στην οδό Εγνατία και στη συνέχεια προς το Παλέ Ντε Σπορ. Εκεί τους εγκλώβισαν δυνάμεις των ΜΑΤ και προχώρησαν στην προσαγωγή τους.

Την ίδια ώρα, αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν εντός της Πολυτεχνικές Σχολής και εντόπισαν άτομα τα οποία δεν είχαν αποχωρήσει από το κτήριο και προχώρησαν στην προσαγωγή αυτών. Πληροφορίες αναφέρουν πως μέχρι τώρα έχουν γίνει συνολικά πάνω από 40 προσαγωγές.