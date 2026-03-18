Θεσσαλονίκη- Δολοφονία Κλεομένη: Νέα προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 19χρονος φίλος του θύματος

Νέα προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε ο 19χρονος που ήταν μαζί με τον 20χρονο Κλεομένη το βράδυ της περασμένης Πέμπτης που ο Κλεομένης έπεσε νεκρός μετά τις μαχαιριές που δέχθηκε από έναν 23χρονο οπαδό του Άρη.

Ο 19χρονος επρόκειτο να απολογηθεί σήμερα ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας όμως ζήτησε νέα προθεσμία και θα απολογηθεί αύριο.

Σε βάρος του ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για το αδίκημα της συμμορίας, από τον εισαγγελέα, στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, 12 Μαρτίου, στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος του 19χρονου, όπως και σε ακόμη ένα άτομο που φέρεται να ήταν μαζί με το θύμα, είχε ασκηθεί επίσης ποινική δίωξη για τα αδικήματα της διακεκριμένης περίπτωσης επικίνδυνης σωματικής βλάβης, καθώς και για κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου αθλητικού νόμου και κατά συναυτουργία.

Υπενθυμίζεται ότι ο 19χρονος παρουσιάστηκε την Κυριακή στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, καθώς γνώριζε ότι είχε ταυτοποιηθεί από τις αρχές και αναζητούνταν για την υπόθεση.