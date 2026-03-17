Θεσσαλονίκη: Απολογείται σήμερα ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά

Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να απολογηθεί, αναμένεται να περάσει σήμερα ο 23χρονος οπαδός του Άρη που διώκεται για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη, οπαδού του ΠΑΟΚ, στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του 23χρονου ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Σήμερα ο 23χρονος θα απολογηθεί ενώπιον των ανακριτικών Αρχών.

Το περιστατικό που οδήγησε στη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη έγινε το βράδυ της Πέμπτης (12/3). Το απόγευμα της επόμενης μέρας, ο 23χρονος εμφανίστηκε μαζί με τον δικηγόρο του στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων και εκείνος βρισκόμενος σε άμυνα μαχαίρωσε τον 20χρονο. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι δέχθηκε πολλά χτυπήματα από τα άτομα που του επιτέθηκαν ενώ για το μαχαίρι φέρεται να έχει παραδεχθεί πως το είχε ο ίδιος πάνω του.

Από ακατάσχετη αιμορραγία που προκλήθηκε μετά από τραύμα από μαχαίρι στην καρδιά επήλθε ο θάνατος του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Ως δράστης της επίθεσης κατά του 20χρονου έχει συλληφθεί ένας 23χρονος οπαδός του Άρη ο οποίος ομολόγησε πως εκείνος χτύπησε με μαχαίρι τον 20χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος έχασε πάνω από 2 λίτρα αίματος ενώ η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του άτυχου νεαρού έδειξε πως το θανάσιμο πλήγμα ήταν στην καρδιά.

Σε δηλώσεις της η τεχνική σύμβουλος της οικογένειάς, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελένη Ζαγγελίδου, ανέφερε πως «ως προς την αιτία του θανάτου, το παιδί κατέληξε μετά από μαζική απώλεια αίματος. Η αιτία αυτού ήταν μία ρίξη του τοιχώματος της καρδιά του, ρήξη της καρδιά του, από ένα νύσσον και τέμνον όργανο, όπως παραδείγματος χάρη ένα μαχαίρι. Αυτό ήταν το καίριο χτύπημα το οποίο δέχθηκε, δέχθηκε και ένα δεύτερο χτύπημα στη δεξιά μασχαλιαία χώρα, το καίριο όμως ήταν το πρώτο».

«Εκτός από τα τραύματα αυτά, τα οποία οποία έχουν χαρακτήρα τέμνοντος οργάνου, υπάρχουν θλαστικά τραύματα στην περιοχή της κεφαλής από θλων όργανο, με κύριο ένα κάταγμα που έχει το παιδί στη ζυγωματική χώρα. Ο θάνατος είναι συμβατός με τον χρόνο όπως τον κατέγραψε το φωτογραφικό υλικό», πρόσθεσε η ίδια.

Η έκκληση της μητέρας του 20χρονου Κλεομένη

Με μια συγκλονιστική δήλωση, η μητέρα του 20χρονου Κλεομένη ζήτησε από τα μέσα ενημέρωσης να επιδείξουν σεβασμό στη μνήμη του παιδιού της και να σταματήσουν άμεσα την αναπαραγωγή του βίντεο που καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του. Στην ίδια δήλωση κατήγγειλε την τυφλή οπαδική βία, σημειώνοντας ότι δεν της στέρησε μόνο τον γιο της αλλά «τον κόσμο ολόκληρο».

Η ίδια περιγράφει τον πόνο της ως «βουβό και αβάσταχτο», τονίζοντας πως η απώλεια του γιου της έχει αφήσει ένα κενό που δεν θα μπορέσει ποτέ να καλυφθεί.

Η ίδια περιγράφει τον πόνο της ως «βουβό και αβάσταχτο», τονίζοντας πως η απώλεια του γιου της έχει αφήσει ένα κενό που δεν θα μπορέσει ποτέ να καλυφθεί.

Τέλος, απηύθυνε δημόσια έκκληση σε όσους ήταν παρόντες στο περιστατικό ή γνωρίζουν οποιαδήποτε πληροφορία – ακόμη κι αν τη θεωρούν ασήμαντη – να απευθυνθούν στις Αρχές, προκειμένου να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αναλυτικά η δήλωση της μητέρας του 20χρονου:

«Ο πόνος που βιώνω από την άδικη απώλεια του γιου μου είναι βουβός, αβάσταχτος, ένας πόνος που ξέρω πως θα μείνει το ίδιο δυνατός όσα χρόνια κι αν περάσουν. Το κενό που άφησε πίσω του το παιδί μου είναι μια πληγή που δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ. Η τυφλή οπαδική βία δεν στέρησε απλώς μια ζωή, μου στέρησε τον κόσμο μου όλο, το σπλάχνο μου, την ίδια μου την ύπαρξη.

Αυτές τις στιγμές της απέραντης θλίψης μου πρέπει να απευθύνω έκκληση προς όλα τα τηλεοπτικά κανάλια και τα ενημερωτικά μέσα, ζητώντας τα αυτονόητα. Παρακαλώ όπως σταματήσει άμεσα η αναπαραγωγή του βίντεο που δείχνει το παιδί μου τη στιγμή που χάνει τις αισθήσεις του. Κάθε φορά που προβάλλονται αυτές οι εικόνες, το παιδί μου πεθαίνει ξανά, κι εγώ δεν είμαι εκεί να το βοηθήσω. Επιπλέον, απαιτώ να σταματήσει κάθε προσπάθεια σπίλωσης της μνήμης του γιου μου, δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμαυρώνει την εικόνα ενός αθώου παιδιού που έπεσε θύμα μιας παράλογης βίας.

Διατηρώ την απόλυτη εμπιστοσύνη μου στην Ελληνική Δικαιοσύνη και τις Αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Θέλω να καταστήσω σαφές πως από εδώ και πέρα θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού μου. Για αυτό το λόγο έχω διορίσει και με εκπροσωπεί επίσημα ο δικηγόρος κ. Σπυράτος Παρασκευάς, και κανένας άλλος δεν νομιμοποιείται να μιλά εξ ονόματός μου. Διαχωρίζω τη θέση μου από οποιαδήποτε δήλωση ή ενέργεια προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη πλευρά.

Τέλος, απευθύνω έκκληση σε όσους ήταν παρόντες ή γνωρίζουν οτιδήποτε, ακόμα κι αν νομίζουν ότι είναι ασήμαντο, να μιλήσουν στις Αρχές προκειμένου να διευκολύνουν το έργο τους. Μην αφήνετε τη σιωπή να καλύπτει το έγκλημα που μου στέρησε το παιδί μου».