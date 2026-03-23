Τέμπη: Η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα για διακοπή της δίκης

Αίτημα για διακοπή της σημερινής συνεδρίασης της δίκης για το δυστύχημα των Τεμπών με βάση το άρθρο 22 παρ.4 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών υπέβαλε ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κ. Ανδρέας Κουτσόλαμπρος.

Η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα επειδή, όπως ανέφερε, «δεν υπάρχει χώρος εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης διότι οι λόγοι που επικαλούνται δεν είναι προσωρινοί».

Το δικαστήριο διέκοψε προκειμένου να συσκευθεί επί της προτάσεως της εισαγγελέως.

Νωρίτερα η πρόεδρος ξεκίνησε να διαβάζει τα ονόματα των κατηγορουμένων, ωστόσο σταμάτησε μετά τις έντονες αντιδράσεις συνηγόρων που επιμένουν για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου.

Όπως ανέφερε το newsit.gr, συνήγοροι και συγγενείς ζήτησαν έλεγχο από την Πυροσβεστική. Συγκεκριμένα ζήτησαν να έρθουν πραγματογνώμονες από την Πυροσβεστική ώστε να διαπιστώσουν αν το κτήριο έχει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

Λίγο νωρίτερα, ένας από τους επιζώντες δήλωσε πως είναι με χάπια και αντικαταθλιπτικά. Συνήγορος επιζήσαντα σημείωσε: «Παιδιά που σώθηκαν, έχουν κρίσεις πανικού και αγοραφοβία και δεν μπορούν να βρίσκονται σε έναν τέτοιο χώρο που δεν υπάρχει οξυγόνο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ