Τέμπη: Η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα για διακοπή της δίκης

Αίτημα για διακοπή της σημερινής συνεδρίασης της δίκης για το δυστύχημα των Τεμπών με βάση το άρθρο 22 παρ.4 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών υπέβαλε ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κ. Ανδρέας Κουτσόλαμπρος.

Η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα επειδή, όπως ανέφερε, «δεν υπάρχει χώρος εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης διότι οι λόγοι που επικαλούνται δεν είναι προσωρινοί».

Το δικαστήριο διέκοψε προκειμένου να συσκευθεί επί της προτάσεως της εισαγγελέως.

Νωρίτερα η πρόεδρος ξεκίνησε να διαβάζει τα ονόματα των κατηγορουμένων, ωστόσο σταμάτησε μετά τις έντονες αντιδράσεις συνηγόρων που επιμένουν για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου.

Όπως ανέφερε το newsit.gr, συνήγοροι και συγγενείς ζήτησαν έλεγχο από την Πυροσβεστική. Συγκεκριμένα ζήτησαν να έρθουν πραγματογνώμονες από την Πυροσβεστική ώστε να διαπιστώσουν αν το κτήριο έχει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

Λίγο νωρίτερα, ένας από τους επιζώντες δήλωσε πως είναι με χάπια και αντικαταθλιπτικά. Συνήγορος επιζήσαντα σημείωσε: «Παιδιά που σώθηκαν, έχουν κρίσεις πανικού και αγοραφοβία και δεν μπορούν να βρίσκονται σε έναν τέτοιο χώρο που δεν υπάρχει οξυγόνο».

Τόνισε χαρακτηριστικά πως «είναι με χάπια και αντικαταθλιπτικά».

Δίκη Τέμπη

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ιταλία: Υψηλή προσέλευση στο δημοψήφισμα για την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης 

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Αίγινα: Κανονικά από το πρωί εξυπηρετούνται οι νεφροπαθείς στην ιδιωτική μονάδα τεχνητού νεφρού

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Ο Μόντο Ντουπλάντις παντρεύτηκε στα… κρυφά την αγαπημένη του Ντεζιρέ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Συνελήφθη 17χρονος για τη δολοφονία του τραγουδιστή στην Καρδίτσα, αναζητείται και δεύτερο άτομο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Συνεδρίαση ΚΥΣΕΑ τη Δευτέρα υπό το βάρος του πολέμου στη Μέση Ανατολή