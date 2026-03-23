Νέα διακοπή στη δίκη των Τεμπών: Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες συγγενών και συνηγόρων για τη χωρητικότητα της αίθουσας

Νέα διακοπή σημειώθηκε πριν από λίγο στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, ενώ αποχώρησε και η έδρα λόγω της αυξημένης έντασης.

Όπως αναφέρει το newsit.gr, συνήγοροι και συγγενείς ζητούν έλεγχο από την Πυροσβεστική. Συγκεκριμένα ζητούν να έρθουν πραγματογνώμονες από την Πυροσβεστική ώστε να διαπιστώσουν αν το κτήριο έχει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

Λίγο νωρίτερα, ένας από τους επιζώντες δήλωσε πως είναι με χάπια και αντικαταθλιπτικά. Συνήγορος επιζήσαντα σημείωσε: «Παιδιά που σώθηκαν, έχουν κρίσεις πανικού και αγοραφοβία και δεν μπορούν να βρίσκονται σε έναν τέτοιο χώρο που δεν υπάρχει οξυγόνο».

