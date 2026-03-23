MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Νέα διακοπή στη δίκη των Τεμπών: Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες συγγενών και συνηγόρων για τη χωρητικότητα της αίθουσας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νέα διακοπή σημειώθηκε πριν από λίγο στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, ενώ αποχώρησε και η έδρα λόγω της αυξημένης έντασης.

Όπως αναφέρει το newsit.gr, συνήγοροι και συγγενείς ζητούν έλεγχο από την Πυροσβεστική. Συγκεκριμένα ζητούν να έρθουν πραγματογνώμονες από την Πυροσβεστική ώστε να διαπιστώσουν αν το κτήριο έχει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

Λίγο νωρίτερα, ένας από τους επιζώντες δήλωσε πως είναι με χάπια και αντικαταθλιπτικά. Συνήγορος επιζήσαντα σημείωσε: «Παιδιά που σώθηκαν, έχουν κρίσεις πανικού και αγοραφοβία και δεν μπορούν να βρίσκονται σε έναν τέτοιο χώρο που δεν υπάρχει οξυγόνο».

Τόνισε χαρακτηριστικά πως «είναι με χάπια και αντικαταθλιπτικά».

Δίκη τραγωδίας στα Τέμπη

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

