Ποινική δίωξη στον πρόεδρο του Ατρομήτου για τις κροτίδες και τις φωτοβολίδες που βρέθηκαν στο γήπεδο του Περιστερίου

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Ποινική δίωξη για παράνομη κατοχή κροτίδων και φωτοβολίδων, παράνομη οπλοκατοχή και παράβαση του αθλητικού νόμου, ασκήθηκε στον πρόεδρο του Ατρομήτου, Βασίλη Μπέτση.

Το Σάββατο ο Βασίλης Μπέτης συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ., καθώς στον χώρο του γηπέδου του Περιστερίου βρέθηκαν φωτοβολίδες, κροτίδες και κοντάρια.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο πρόεδρος του Ατρομήτου θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι αύριο και στη συνέχεια θα οδηγηθεί ενώπιον του Μονομελούς Αυτοφώρου Πλημμελειοδικείου Αθηνών για να δικαστεί.

Σημειώνεται πως σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Ατρόμητος ανέφερε ότι η σύλληψη του Βασίλη Μπλέτσα είναι άδικη, καθώς όπως υποστηρίζει τα ευρήματα που εντόπισε η Αστυνομία ήταν σε χώρο εκτός γηπέδου στον οποίο η ομάδα σαφώς δεν έχει καμία σχέση και ευθύνη.

Ατρόμητος Οπαδική βία

