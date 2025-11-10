MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη μετά την απολογία τους

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη που βρέθηκαν σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθούν για το μακελειό με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη και ο 48χρονος ξάδερφός του οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 11 στα δικαστήρια Ηρακλείου φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα και συνοδευόμενοι από ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Και οι δύο κλήθηκαν να απολογηθούν για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Ο 43χρονος δεν ανέφερε τίποτε στην ανακρίτρια καθώς έκανε χρήση του δικαιώματος της σιωπής, ενώ ο 48χρονος κατέθεσε υπόμνημα στο οποίο ανέφερε πως δεν είχε καμία εμπλοκή στο αιματοκύλισμα ενώ δεν κρατούσε και όπλο.

Στη φυλακή τα τρία αδέρφια

Στη φυλακή βρίσκονται από χθες αργά το απόγευμα και τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη που είχαν παραδοθεί το απόγευμα της περασμένης Τρίτης.

Τα τρία αδέρφια (ο 27χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού που εξερράγη η βόμβα, ο 29χρονος αδερφός του και ο 19χρονος φαντάρος) επρόκειτο να απολογηθούν σήμερα, ωστόσο για λόγους ασφαλείας και κάτω από άκρα μυστικότητα αποφασίστηκε από την ανακρίτρια να προχωρήσει τη διαδικασία χθες.

Εισαγγελέας και ανακριτής έφτασαν στο Αστυνομικό Μέγαρο και είδαν τα τρία αδέρφια που αρνήθηκαν τις κατηγορίες λέγοντας πως ούτε καν κρατούσαν όπλα. Οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν τις αρχές που αποφάσισαν την προφυλάκισή τους.

Σε φυλακές εκτός Κρήτης μεταφέρθηκαν οι δύο τραυματίες του ΠΑΓΝΗ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patris, σε φυλακές εκτός Κρήτης βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι δύο τραυματίες του μακελειού στα Βορίζια οι οποίοι είχαν συλληφθεί από την πρώτη στιγμή για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και νοσηλεύονταν φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.

Πρόκειται για τον 25χρονο, αδελφό των τριών συλληφθέντων που παραδόθηκαν το βράδυ της περασμένης Τρίτης καθώς και έναν 30χρονο συγγενή τους.

Η μεταγωγή τους σε φυλακές εκτός Κρήτης έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα το βράδυ της Παρασκευής.

Βορίζια

