Βορίζια: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές για το διπλό φονικό – Υπόθεση αρχαιοκαπηλίας ή επιδότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πέρασαν δέκα μέρες από τη στιγμή που το χωριό Βορίζια του Ηρακλείου βάφτηκε με αίμα και δύο άνθρωποι, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, άφησαν την τελευταία πνοή τους σε κεντρικό δρόμο του χωριού μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών.

Ο χρόνος στο χωριό Βορίζια του Ηρακλείου φαινόταν σα να σταμάτησε για μια εβδομάδα. Τα σχολεία του χωριού έκλεισαν, οι δρόμοι ερήμωσαν ενώ το καφενείο του χωριού ήταν μονίμως άδειο. Οι κάτοικοι πήγαιναν μέχρι το καφενείο για να αγοράσουν τα απαραίτητα και επέστρεφαν γρήγορα στα σπίτια τους. Ο φόβος της βεντέτας ανάμεσα στις οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη πέφτει σα βαριά σκιά πάνω στο χωριό του Ψηλορείτη.

Μέχρι πρόσφατα οι δύο οικογένειες φαίνεται να είχαν άριστες σχέσεις μεταξύ τους. Γάμοι, βαφτίσια, κουμπαριές. Κάποια στιγμή όλα άλλαξαν. Κανείς μέχρι στιγμής, εκτός από τους άμεσα εμπλεκόμενους, δεν γνωρίζει την πραγματική αιτία που οι δυο οικογένειες ποτίστηκαν με μίσος. Ωστόσο, αφορμή για το αιματοκύλισμα ήταν ένας εκρηκτικός μηχανισμός στο υπό ανακαίνιση σπίτι ενός 27χρονου από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, στη γειτονιά που κατοικούσαν κυρίως Φραγκιαδάκηδες.

Η αστυνομία βρίσκεται κοντά στον ηθικό αυτουργό που φέρεται να είναι έγκλειστος σε φυλακή και να ανήκει στην οικογένεια Καργάκη.

Την ίδια ώρα οι Αρχές ψάχνουν το κίνητρο που κρύβεται πίσω από την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού και προσανατολίζεται σε δύο σενάρια.

Το πρώτο σενάριο θέλει τις δύο οικογένειες να βυθίστηκαν στο μίσος εξαιτίας μιας επιδότησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, η οικογένεια των Καργάκηδων εκνευρίστηκε γιατί οι Φραγκιαδάκηδες αγόρασαν ένα αγροτεμάχιο και μαζί πήραν επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ έγινε ένα άτυπο οικογενειακό συμβούλιο όπου αποφασίστηκε να αντιδράσουν και παράλληλα διατύπωσαν την άποψη να μην επιτρέψουν την οικογένεια Φραγκιαδάκη να μείνει στην «δική» τους γειτονιά.

Το δεύτερο σενάριο διατυπώθηκε από τον ιδιωτικό ερευνητή, Γιώργο Τσούκαλη, ο οποίος αναφέρει πως πίσω από το αιματοκύλισμα βρίσκεται υπόθεση αρχαιοκαπηλίας. «Η υπόθεση φέρει στοιχεία αρχαιοκαπηλίας» και πιθανότατα δεν συνδέεται με βεντέτα, όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί, είπε ο κ. Τσούκαλης μιλώντας στο Action24.

«Αυτό που έχει σημασία και έχει πλέον αποδειχτεί, είναι ότι μέλος από τη μία οικογένεια είχε συμμετοχή και σε μεγάλη αρχαιοκαπηλία. Συγκεκριμένα, έξι μέλη είχαν συλληφθεί στις 23 Απριλίου, σε κάποιο χωριό κοντά στο Ηράκλειο. Καταλαβαίνουμε τι εγκληματική δράση είχε το συγκεκριμένο άτομο», επανέλαβε το πρωί της Δευτέρας μιλώντας στον ΣΚΑΙ.