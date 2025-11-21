MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ηράκλειο: Έφτασε στα δικαστήρια ο αδερφός της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη για το μακελειό στα Βορίζια

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε ο 58χρονος αδερφός της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία έπεσε νεκρή στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια.

Ο αδερφός του θύματος της φονικής συμπλοκής, όγδοος κατά σειρά από τους συλληφθέντες για την υπόθεση και πατέρας των τεσσάρων προφυλακισμένων αδερφών, αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες με τους γιους του, δηλαδή ανθρωποκτονία με πρόθεση από κοινού, απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως υπάρχουν μαρτυρίες που τον εμπλέκουν τόσο στην ένοπλη συμπλοκή, όσο και στην απόκρυψη των όπλων του μακελειού, με τις αρχές να εκτιμούν ότι η σύλληψή του ενδεχομένως να οδηγήσει στον εντοπισμό τους.

Ο 58χρονος που παραδόθηκε το πρωί της Τρίτης (18/11) και συνελήφθη κατόπιν εντάλματος που εκκρεμούσε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα την ίδια ημέρα και με διαδικασίες εξπρές, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα.

Ο δικηγόρος του Λ. Κάρτσωνας σε δηλώσεις του είχε κάνει λόγο για «προβληματική» έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του εντολέα του. «Και με μια κλήση θα μπορούσε να κληθεί σε απολογία. Είναι γνωστής διαμονής. Δεν υφίσταται καμία αμετάκλητη καταδίκη του για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη», ανέφερε ενώ υποστήριξε πως υπάρχει υλικό που αποδεικνύει την αθωότητα του εντολέα 58χρονου.

Βορίζια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

