Φυλάκιση δύο ετών για παράνομη είσοδο στη χώρα στον Γεωργιανό που προσήχθη για κατασκοπεία στη Σούδα

Ποινή φυλάκισης 2 ετών και χρηματική ποινή 5 χιλιάδες ευρώ επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές στον 36χρονο Γεωργιανό, που ερευνάται για κατασκοπεία στη Σούδα.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.

Ο αλλοδαπός στην απολογία του, που δόθηκε με τη βοήθεια μεταφράστριας, δήλωσε οδηγός νταλίκας.

Ο Γεωργιανός οδηγείται στη φυλακή αφού το δικαστήριο δεν όρισε δυνατότητα αναστολής στην έφεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ