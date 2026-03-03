Φυλάκιση δύο ετών για παράνομη είσοδο στη χώρα στον Γεωργιανό που προσήχθη για κατασκοπεία στη Σούδα
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Ποινή φυλάκισης 2 ετών και χρηματική ποινή 5 χιλιάδες ευρώ επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές στον 36χρονο Γεωργιανό, που ερευνάται για κατασκοπεία στη Σούδα.
Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.
Ο αλλοδαπός στην απολογία του, που δόθηκε με τη βοήθεια μεταφράστριας, δήλωσε οδηγός νταλίκας.
Ο Γεωργιανός οδηγείται στη φυλακή αφού το δικαστήριο δεν όρισε δυνατότητα αναστολής στην έφεση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Ο Ricta πανηγύρισε έξαλλα την επιστροφή του Ηρακλή στην Super League: “Έφτασε η στιγμή μας, ερχόμαστε!” – Δείτε το βίντεο
- Τρόμος για εργάτες στο Ισραήλ: Έκαναν εργασίες σε κτίριο πάνω σε σκαλωσιά και έσκασε δίπλα τους ιρανικός πύραυλος
- Αστυνομική επιχείρηση στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης – Κατασχέθηκαν καραμπίνα, κοκαΐνη και κάνναβη