Επικοινωνούσε με το Ιράν ο Γεωργιανός κατάσκοπος που συνελήφθη στη Σούδα – Είχε φωτογραφίες από το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford
THESTIVAL TEAM
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση κατασκοπείας στη βάση της Σούδας, καθώς ο άνδρας που προσήχθη, φέρεται να επικοινωνούσε με το Ιράν και μάλιστα να είχε τραβήξει φωτογραφίες το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, βρέθηκαν στην κατοχή του φωτογραφίες του πολεμικού πλοίου, τις οποίες φέρεται να τράβηξε με φωτογραφική μηχανή.
Επιπλέον, εντοπίστηκε εφαρμογή που φέρεται να χρησιμοποιούσε για να λαμβάνει πληροφορίες από το Ιράν.
Ο άνδρας έχει μεταφερθεί στην Αθήνα για να εξεταστεί τι ακριβώς έκανε στην περιοχή και ποιος ο ρόλος του.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Επίτιμος δημότης Θεσσαλονίκης ο Ιβάν Σαββίδης – Εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο
- Τάνκερ ελληνικών συμφερόντων τυλίχθηκε στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ – Ανέλαβαν την ευθύνη οι Φρουροί της Επανάστασης
- Το παράκτιο μέτωπο της Καλαμαριάς σε κίνδυνο – Τα επιστημονικά δεδομένα απορρίπτουν τον διαγωνισμό real estate στην Μαρίνα της Αρετσούς