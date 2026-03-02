MENOY

Επικοινωνούσε με το Ιράν ο Γεωργιανός κατάσκοπος που συνελήφθη στη Σούδα – Είχε φωτογραφίες από το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford

THESTIVAL TEAM

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση κατασκοπείας στη βάση της Σούδας, καθώς ο άνδρας που προσήχθη, φέρεται να επικοινωνούσε με το Ιράν και μάλιστα να είχε τραβήξει φωτογραφίες το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, βρέθηκαν στην κατοχή του φωτογραφίες του πολεμικού πλοίου, τις οποίες φέρεται να τράβηξε με φωτογραφική μηχανή.

Επιπλέον, εντοπίστηκε εφαρμογή που φέρεται να χρησιμοποιούσε για να λαμβάνει πληροφορίες από το Ιράν.

Ο άνδρας έχει μεταφερθεί στην Αθήνα για να εξεταστεί τι ακριβώς έκανε στην περιοχή και ποιος ο ρόλος του.

Κατασκοπεία Σούδα

