ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Προσαγωγή Γεωργιανού στη Σούδα για κατασκοπεία – Εξετάζεται αν έδινε πληροφορίες στο Ιράν

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στην προσαγωγή ενός Γεωργιανού στα Χανιά για ενδεχόμενη κατασκοπευτική δράση προχώρησαν στελέχη των ελληνικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο άνδρας κινούνταν στον κόλπο της Σούδας και οι κινήσεις του κρίθηκαν ύποπτες με αποτέλεσμα να προσαχθεί για περαιτέρω έρευνα.

Αυτό που εξετάζεται είναι αν ο άνδρας συνέλλεγε πληροφορίες για λογαριασμό του Ιράν, χωρίς ακόμα να έχουν γίνει περισσότερα γνωστά για την υπόθεση.

Ελληνική Αστυνομία Κατασκοπεία Σούδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

