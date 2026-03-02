Προσαγωγή Γεωργιανού στη Σούδα για κατασκοπεία – Εξετάζεται αν έδινε πληροφορίες στο Ιράν
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Στην προσαγωγή ενός Γεωργιανού στα Χανιά για ενδεχόμενη κατασκοπευτική δράση προχώρησαν στελέχη των ελληνικών υπηρεσιών ασφαλείας.
Σύμφωνα με το protothema.gr, ο άνδρας κινούνταν στον κόλπο της Σούδας και οι κινήσεις του κρίθηκαν ύποπτες με αποτέλεσμα να προσαχθεί για περαιτέρω έρευνα.
Αυτό που εξετάζεται είναι αν ο άνδρας συνέλλεγε πληροφορίες για λογαριασμό του Ιράν, χωρίς ακόμα να έχουν γίνει περισσότερα γνωστά για την υπόθεση.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Επίτιμος δημότης Θεσσαλονίκης ο Ιβάν Σαββίδης – Εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο
- Τάνκερ ελληνικών συμφερόντων τυλίχθηκε στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ – Ανέλαβαν την ευθύνη οι Φρουροί της Επανάστασης
- Το παράκτιο μέτωπο της Καλαμαριάς σε κίνδυνο – Τα επιστημονικά δεδομένα απορρίπτουν τον διαγωνισμό real estate στην Μαρίνα της Αρετσούς