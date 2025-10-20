Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι οι δύο 22χρονοι – Αλληλοκατηγορούνται για το ποιος διέπραξε τη δολοφονία

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση των δύο 22χρονων ύστερα από μια μαραθώνια διαδικασία διάρκειας περίπου 16 ωρών, που ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής και ολοκληρώθηκε στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, οι δύο νεαροί –ο 22χρονος Ελληνοβρετανός και ο 22χρονος συγκατηγορούμενός του που παραδόθηκε αυτοβούλως– εξέθεσαν τους ισχυρισμούς τους για τη συμμετοχή τους στο έγκλημα, με τον έναν να επιρρίπτει στον άλλον την ευθύνη για το ποιος εισήλθε το μοιραίο βράδυ στη σκηνή του εγκλήματος.

Ο συνήγορος του καθ’ ομολογίαν συνεργού, Μπάμπης Λυκούδης, δήλωσε μετά το τέλος της απολογίας: «Στις 4 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος απολογιών των δύο κατηγορουμένων, με τα αναμενόμενα δικονομικά αποτελέσματα. Η ανάκριση παραμένει ανοιχτή. Οι κατηγορούμενοι εξέθεσαν ο καθένας τους δικούς του ισχυρισμούς σχετικά με τη συμμετοχή τους στις πράξεις που τους αποδίδονται. Ο εντολέας μου, από την πρώτη στιγμή που παραδόθηκε αυτοβούλως από τον Βούλο, είπε την πραγματικότητα αυτής της υπόθεσης — ότι έχει συμμετοχή στη συνέργεια, αλλά όχι στη φυσική αυτουργία που αποδίδεται στον άλλον κατηγορούμενο. Επέμεινε στη θέση του. Η ανάκριση, όπως τόνισα, παραμένει ανοιχτή·, η διαδικασία δεν έχει ακόμη περατωθεί»

Έξι ώρες κράτησε η απολογία του 22χρονου Ελληνοβρετανού – Δεν είναι ο φυσικός αυτουργός, λέει ο δικηγόρος του

Ολοκληρώθηκε μετά από έξι ώρες η απολογία του 22χρονου Ελληνοβρετανού που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο νεαρός επέμεινε στον αρχικό ισχυρισμό του πως δεν είναι ο φυσικός αυτουργός και ισχυρίστηκε πως «ο συγκατηγορούμενος είναι αυτός που εισήλθε στην σκηνή του εγκλήματος».

Σειρά στο γραφείο της ανακρίτριας πήρε ο 22χρονος συγκατηγορούμενος, η απολογία του οποίου ξεκίνησε πριν τις 20:00. Ο δικηγόρος του Ελληνοβρετανού, Δημήτρης Γκαβέλας, δήλωσε πως η απολογία του πελάτη του «ήταν μαραθώνια» και «υπήρξε διεισδυτική ματιά της ανακρίτριας, οφείλω να το ομολογήσω. Ο εντολέας μου προσπάθησε να αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά όπως ο ίδιος τα έχει βιώσει σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας. Έχει αρκετή πορεία ακόμα η ανάκριση».

Σύμφωνα με τον κ. Γκαβέλα, ο 22χρονος «υποστηρίζει αυτό που υποστήριζε από την αρχή ότι δεν είναι ο φυσικός αυτουργός αυτής της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή». «Ο εντολέας μου ισχυρίζεται ότι ο συγκατηγορούμενος είναι αυτός που εισήλθε στην σκηνή του εγκλήματος», συμπλήρωσε ο δικηγόρος.

Σε ερώτηση για το τι υποστηρίζει ο 22χρονος για το γεγονός ότι αναγνωρίστηκε από τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα του εγκλήματος, ο κ. Γκαβέλας απάντησε: «τι εξήγηση μπορεί να δώσει κανείς όταν η φερόμενη ως αναγνώριση είναι εσφαλμένη; Με τους συνεργάτες μου έχουμε ενδελεχώς διατρέξει την ένορκη κατάθεση του συγκεκριμένου υποτιθέμενου ή πραγματικού αυτόπτη μάρτυρα και βρίθει ανακριβειών».

«Δεν έφερε όπλο, δεν πυροβόλησε με αυτό ο ίδιος. Ήταν έξω στη μηχανή», υποστήριξε. Ο 22χρονος ισχυρίζεται ότι βρέθηκε στη Φοινικούντα «διότι συνέδραμε τον φυσικό αυτουργό μίας πράξεως εκβίασης. Αυτός είναι ο ισχυρισμός του. Ούτως ή άλλως προκύπτει ότι την κιθάρα δεν την έφερε ο ίδιος».

Ο δικηγόρος λέει πως ο πελάτης του δεν γνώριζε τα δύο θύματα και πως δεν είχε βρεθεί ξανά στη Φοινικούντα.