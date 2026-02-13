“Είμαστε δύο αυτοδημιούργητοι επιχειρηματίες με αγώνα ζωής” – Οι απολογίες του “Προέδρου” και του “Πούτιν” για τα λαθραία τσιγάρα

Τον ισχυρισμό πως είναι αθώοι και πως στοχοποιήθηκαν δολίως από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα προέβαλαν ενώπιον της ανακρίτριας τα δύο αδέρφια που φέρουν τα ψευδώνυμα «Πρόεδρος» και «Πούτιν» και συνελήφθησαν ως ηγετικά στελέχη του κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων.

Στις απολογίες τους, τις οποίες δημοσιεύει το protothema.gr, οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν πως η εμπλοκή τους στην υπόθεση οφείλεται αποκλειστικά σε μία κακόβουλη ανώνυμη καταγγελία που υποβλήθηκε στις διωκτικές Αρχές, με αποκλειστικό στόχο να τους πλήξει προσωπικά και επαγγελματικά.

Μάλιστα περιέγραψαν πως το πρόσωπο που τους έχει στοχοποιήσει είναι το ίδιο που τους θερινούς μήνες του 2025 δημοσίευσε δεκάδες βίντεο στο διαδίκτυο, στα οποία ανέφερε πως τα δύο αδέρφια συνεργάζονται με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και με υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

«Η στοχοποίησή μας προέρχεται από συγκεκριμένα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Είναι βέβαιο ότι ο υποκινητής της εις βάρος μας καταγγελίας πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που δημοσίευσε περί τους θερινούς μήνες του έτους 2025 δεκάδες βίντεο στο διαδίκτυο (Tik Tok, Youtube, Instagram) επιχειρώντας να πλήξει με λάσπη και χυδαιότητες ανεπανόρθωτα την εταιρεία μου με την επωνυμία (…) στην οποία και κάνει δημόσια αναφορά -τα οποία με παρουσιάζουν ότι δήθεν εμπλέκομαι σε λαθρεμπόριο τσιγάρων και καυσίμων, ότι δήθεν χρηματίζω και συνεργάζομαι τόσο με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη όσο και με τον Αστυνομικό Διευθυντή της Υποδ/νσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και ότι καταβάλλω χρηματικά ποσά στο Ελληνικό FBI!», σημείωσε συγκεκριμένα ο «Πρόεδρος».

Και οι τα δύο αδέρφια, τα οποία εκπροσωπούνται από τον δικηγόρο κ. Παύλο Σαράκη, τόνισαν πως αρνούνται όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονται επισημαίνοντας πως η εμπλοκή τους αποσκοπεί στη διάρρηξη της επικερδούς και μεγάλης συνεργασίας που έχουν οι εταιρείες τους με μεγάλο πετρελαϊκό όμιλο της χώρας.

«Μέχρι και σήμερα, λοιπόν, έχουμε κατορθώσει να έχουμε το αποκλειστικό μονοπώλιο της μεταφοράς και μεταφόρτωσης των πωλούμενων καυσίμων του Ομίλου (..) από τα διυλιστήρια στην Κόρινθο σε ποντοπόρα πλοία/tanker και σε πολεμικά πλοία του στόλου των Η.Π.Α., στον Πειραιά και στους Καλούς Λιμένες της Νότιας Κρήτης. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, είμαστε δύο αυτοδημιούργητοι επιχειρηματίες, οι οποίοι, μετά από αγώνα ζωής, έχουμε κατορθώσει να αναπτύξουμε μία αρκετά σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο της ναυτιλίας. Είμαστε δε ιδιαιτέρως περήφανοι που απασχολούμε πλέον περισσότερους από 200 εργαζόμενους. Όσον αφορά δε τα μετρητά, τα οποία ανευρέθηκαν στις οικίες εμού και του αδελφού μου, πρόκειται μόνον για μέρος των νομίμων εισοδημάτων μας, το οποίο είχαμε αναλάβει σε μορφή μετρητών, τόσο στο Ντουμπάι, όσο και στην Ελλάδα, λόγω της ρευστότητας την οποία “απαιτεί” ο χώρος της ναυτιλίας και ιδίως λόγω της δυσάρεστης εμπειρίας των capital control, που απείλησαν την λειτουργικότητα των εταιρειών μας. Η πραγματική αιτία της εμπλοκής μας στην παρούσα δικογραφία. Τα εκβιαστικά συκοφαντικά βίντεο έχουν αποκλειστικό σκοπό την διάρρηξη της μονοπωλιακής συνεργασίας μας με τον Όμιλο…», ισχυρίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι.

Παράλληλα αναφέρθηκαν στα στοιχεία που συνέλλεξαν οι αστυνομικοί κατά την έρευνα, υποστηρίζοντας ότι δεν υφίσταται ούτε ένα στοιχείο που να δημιουργεί έστω υπόνοιες ενδείξεων περί διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και δραστηριοποίηση στην παρασκευή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων καπνικών προϊόντων.

«Οι κατηγορίες εναντίον μας σε ουδέν αποδεικτικό στοιχείο στηρίζονται παρά μόνο σε ανυπόστατες υπόνοιες των Αστυνομικών Αρχών και σε αυθαίρετες ερμηνείες των τηλεφωνικών επικοινωνιών τρίτων προσώπων. Είναι τουλάχιστον χαρακτηριστικό ότι ακόμη και οι ίδιες οι Αστυνομικές Αρχές συνομολογούν ότι, σε αντίθεση με τα φερόμενα ευρήματα για τους λοιπούς κατηγορούμενους, εμείς δεν διαθέταμε καν “επιχειρησιακές τηλεφωνικές συνδέσεις”».

Τέλος, σημείωσαν πως «συμπερασματικά: ουδέν προέκυψε από την τεχνική επιτήρηση, ουδέν προέκυψε από την φυσική επιτήρηση, ουδέν προέκυψε από εργαστηριακά ευρήματα, ουδεμία παράνομη χρηματοροή εντοπίστηκε».

Για τα ψευδώνυμα που τους αποδίδονται ανέφεραν:

«Οι Αστυνομικές Αρχές, προκειμένου να μου προσδώσουν “οσμή” εγκληματικής δράσης, ισχυρίζονται ότι δήθεν χρησιμοποιώ το ψευδώνυμο “Πρόεδρος”.

Όπως προαναφέρθηκα από το 2017 πράγματι τυγχάνω Πρόεδρος Καλλιτεχνικού Μορφωτικού Συλλόγου Ποντίων. Καθίσταται λοιπόν απολύτως λογικό πρόσωπα που με γνωρίζουν να με αποκαλούν “Πρόεδρο” εκ της ιδιότητας μου χωρίς φυσικά να σημαίνει ότι πρόκειται για ψευδώνυμο ή κάθε φορά που τρίτα πρόσωπα χρησιμοποιούν την εν λόγω λέξη ότι αναφέρονται σε μένα και μάλιστα κωδικοποιημένα. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο ως άνω ισχυρισμός των Αστυνομικών Αρχών εισφέρεται αποκλειστικά για την δημιουργία εντυπώσεων, αφού από το σύνολο των καταγεγραμμένων συνομιλίων απάντων των κατηγορουμένων, αλλά και το εν γένει δικογραφικό υλικό, δεν τεκμηριώνεται οιαδήποτε σύνδεση του ψευδώνυμού “Πρόεδρος” με τα διερευνώμενα αδικήματα».

«Οι Αστυνομικές Αρχές, προκειμένου να μου προσδώσουν τεχνηέντως “οσμή” εγκληματικής δράσης, ισχυρίζονται ότι δήθεν χρησιμοποιώ το ψευδώνυμο “Πούτιν”. Παρότι δε ο ισχυρισμός αυτός επαναλαμβάνεται εκατοντάδες φορές από τις Αστυνομικές Αρχές, στηρίζεται αποκλειστικά στα ακόλουθα:

1) Σε μία καρέκλα, η οποία ευρέθη στην κατοικία μου και στην οποία απεικονίζεται ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πουτίν.

2) Σε μία συνομιλία του Ρ. Κ. με τη σύζυγό του και πρώτη μου ξαδέλφη, όπου εν μέσω γέλωτα, τον ρωτά «Άμα αυτός είναι πρόεδρος, τον άλλον πως τον φωνάζουν;» και εκείνος απαντά «Πούτιν», καθώς και σε μία συνομιλία του Ι. Π. με πρόσωπο ονόματι Ν. Β., όπου ο Ι. Χ. Π. αναφέρει «Α μπλιετ, ήμερα έχω ραντεβού με τον Πούτιν» σε συνδυασμό με το γεγονός ότι την ίδια ημέρα με επισκέφτηκε στην οικία μου. Καταρχάς, δεν έχω κανένα λόγο να κρύψω ότι, λόγω της καταγωγής μου, τρέφω ιδιαίτερη εκτίμηση και έχω εκφραστεί πολλάκις υπέρ του Προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτός ήταν, άλλωστε, και ο λόγος που η σύζυγός μου, μου είχε κάνει δώρο την επίμαχη καρέκλα, εν είδει αστεϊσμού. Πέραν, όμως, τούτου, ουδέποτε χρησιμοποιούσα το ψευδώνυμο «Πούτιν», ούτε και οιοδήποτε άλλο ψευδώνυμο. Τούτο αποδεικνύεται περίτρανα και από το γεγονός ότι στο σύνολο των καταγεγραμμένων τηλεφωνικών μου συνομιλιών, επί τρεις μήνες και πλέον, ουδέποτε, ούτε ένα πρόσωπο, με προσφωνεί ως “Πούτιν”».

Πηγή: protothema.gr