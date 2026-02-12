Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Στη φυλακή άλλοι οκτώ κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους ο “Πούτιν” και ο “Πρόεδρος”

Το δρόμο για τις φυλακές πήραν έπειτα από μια μαραθώνια διαδικασία απολογιών στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ακόμη οκτώ κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα.

Πλέον οι προφυλακίσεις για αυτή την υπόθεση ανέρχονται στις 10 καθώς την περασμένη Τρίτη είχαν οδηγηθεί στη φυλακή άλλοι δυο εμπλεκόμενοι.

Σύμφωνα με το protothema.gr ανακριτής και εισαγγελέας ανακοίνωσαν την απόφασή τους για προφυλάκιση στους οκτώ κατηγορούμενους τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στη φυλακή ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος»

Μεταξύ αυτών που κρίθηκαν χθες προσωρινά κρατούμενοι είναι και τα αδέρφια που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος και τα οποία ήταν γνωστά με τα προσωνυμία «Πούτιν» και «Πρόεδρος».

Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δυο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ενώπιον του ανακριτή όσα τους αποδίδονται και υποστήριξαν ότι είναι νόμιμοι επιχειρηματίες και πως έχουν στοχοποιηθεί από αντίπαλα οικονομικά συμφέροντα.

Σύμφωνα με τις αρχές το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από το 2018, είχε διεθνείς διασυνδέσεις και παρήγαγε περίπου 8 εκατομμύρια τσιγάρα τον μήνα, αποκομίζοντας έσοδα που ξεπερνούσαν τα 5 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίως.