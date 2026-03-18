Δολοφονία Κλεομένη: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στον 23χρονο κατηγορούμενο

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, καθώς δημοσιοποιήθηκε το περιεχόμενο της ιατροδικαστικής εξέτασης του 23χρονου κατηγορούμενου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η ιατροδικαστική έκθεση καταγράφει πολλαπλά τραύματα στο σώμα του 23χρονου, τα οποία έχουν προκληθεί τόσο από θλώντα όσο και από νήσσοντα όργανα.

Εκτεταμένα τραύματα σε κεφάλι και σώμα

Όπως προκύπτει από τα ευρήματα, ο κατηγορούμενος φέρει εκδορές και τραύματα στην κεφαλή, τον κορμό και τα άκρα. Οι κακώσεις αποδίδονται σε ένα ή περισσότερα αντικείμενα, τα οποία φέρεται να άφησαν εμφανή αποτυπώματα στο σώμα του.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν ράμματα πάνω από το δεξί μάτι και στον κρόταφο, καθώς και τραύμα μήκους περίπου δύο εκατοστών στο κεφάλι. Παράλληλα, φέρει κακώσεις στο δεξί μηρό, το δεξί γόνατο, στους γλουτούς και στο αριστερό πόδι.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το εύρημα από την αξονική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε, καθώς – σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες – προκύπτει κάταγμα στο κρανίο.

Προφυλακιστέος ο 23χρονος κατηγορούμενος

Νωρίτερα, προφυλακιστέος κρίθηκε ο 23χρονος ο οποίος απολογήθηκε στην πρώτη τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη.

Ο 23χρονος στην δίωρη απολογία του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι βρίσκονταν σε άμυνα όταν έβγαλε το μαχαίρι και χτύπησε τον 20χρονο τραυματίζοντας τον θανάσιμα χωρίς να ξέρει ποιον ή που τον χτυπάει εκφράζοντας τη λύπη του για το θάνατό του.

Φέρεται να περιέγραψε ότι το μοιραίο βράδυ όταν πήγε στο σπίτι του στην Καλαμαριά αρχικά τον κυνήγησαν 4 άτομα που τον χτυπούσαν ενώ ο 5ος κατέγραφε με το κινητό του τηλέφωνο Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ο 23χρονος έπεσε με τα γόνατα και ενώ βρίσκονταν στο έδαφος ένας τον χτύπησε με σφυρί στο δεξί μάτι ενώ οι υπόλοιποι τον χτυπούσαν με τα χέρια και τα πόδια με τον ίδιο να προσπαθεί να προστατευτεί βάζοντας τα χέρια του στο πρόσωπο του.

Στο μεταξύ, αύριο θα απολογηθεί η 19χρονος φίλος του θύματος που παρουσιάστηκε αυτοβούλως την Κυριακή στην ανακρίτρια και σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται ότι έφερε επάνω του κάποιο αντικείμενο για να προκαλέσει σωματική βλάβη.