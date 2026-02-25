Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Ποινική δίωξη στη σύντροφο του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, καθώς στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης μπαίνουν η σύντροφος του προφυλακισμένου ανιψιού του ιδιοκτήτη και ένας φίλος του.

Σύμφωνα με το Mega, σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για υπόθαλψη εγκληματία.

Υπενθυμίζεται πως η σύντροφος και ο φίλος του του ανιψιού βρίσκονταν στο αυτοκίνητο πίσω από το όχημα που οδηγούσε ο 33χρονος κατηγορούμενος, όταν εκείνος πήγε στην Καλαμάτα, με την πρόφαση ότι ήθελε να επισκεφτεί τη μητέρα του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και οι δύο αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή.