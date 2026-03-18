Διακοπή στη δίκη του πατρός Αντωνίου για την σεξουαλική κακοποίηση δύο νεαρών ανδρών: “Θέλω να δικαστώ, έχω κουραστεί” είπε ο κατηγορούμενος

Ξεκίνησε σήμερα για να διακοπεί ωστόσο για τις 7 Μαΐου η δίκη του πατρός Αντωνίου για την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης δυο νεαρών αγοριών, τροφίμων της Κιβωτού του Κόσμου. Η διακοπή αποφασίστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο λόγω κωλύματος στο πρόσωπο συνηγόρου προς υποστήριξη της κατηγορίας. Αρχικά στο ακροατήριο υποβλήθηκε αίτημα αναβολής της δίκης από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας, το οποίο όμως απερρίφθη από την έδρα, σύμφωνα με το protothema.gr.

«Επιθυμώ να γίνει η δίκη μου να δικαστώ, έχω κουραστεί και εγώ από αυτή τη κατάσταση τόσα χρόνια», είπε ο πατέρας Αντώνιος σε μια πρώτη τοποθέτησή του σήμερα στο ακροατήριο. Να σημειωθεί ότι πριν τη σημερινή διακοπή η εκδίκαση της εν λόγω υπόθεσης είχε ήδη αναβληθεί δυο φορές στο παρελθόν. Στο πλευρό του κατηγορούμενου ιερέα βρέθηκε και σήμερα η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή.

Ειδικότερα, ο ιεράς κατηγορείται και θα δικαστεί για το κακούργημα της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα που έχει εκδοθεί για την υπόθεση, ο πατέρας Αντώνιος, ιδρυτής της ΜΚΟ φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά δυο ανήλικα αγόρια σε δομές της Κιβωτού του Κόσμου. Οι δυο νέοι είχαν καταθέσει στη Δικαιοσύνη για τα όσα, κατά τους ισχυρισμούς τους, βίωσαν ευρισκόμενοι στο πλευρό του πατρός Αντωνίου, ενώ από την πλευρά του ο ιερέας είχε αμφισβητήσει την αξιοπιστία των καταγγελιών τους.

Ωστόσο, οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι τα όσα υποστήριξαν εις βάρος του ιερέα οι δυο νέοι έχουν βάση. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα ανέφερε στην πρότασή του προς το δικαστικό συμβούλιο ο αρμόδιος εισαγγελέας: «Οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί, καθώς υπάρχει πληθώρα διασταυρούμενων και πολλάκις επαληθευμένων μαρτυρικών καταθέσεων ανθρώπων που εργάζονταν ή φιλοξενούνταν στην Κιβωτό ή είχαν έρθει σε προσωπική επικοινωνία με τους παθόντες και οι οποίοι άπαντες επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες είτε καταθέτοντας όσα τους είχαν μεταφέρει οι παθόντες σε ανύποπτο χρόνο (και προγενέστερο των επίσημων καταγγελιών) είτε τα είχαν αντιληφθεί οι ίδιοι (ιδίως ως προς τις ιδιαίτερες σχέσεις που είχε ο κατηγορούμενος με τους παθόντες)».

Σήμερα το δικαστήριο μετά την κλήρωση των ένορκων που μαζί με τους τρεις τακτικούς δικαστές θα δικάσουν την υπόθεση, όρισε και ψυχίατρο – πραγματογνώμονα για να εξετάσει τον πρώτο παθόντα και πρώτο μάρτυρα και να κρίνει ότι εάν είναι σε θέση να καταθέσει στο ακροατήριο καθώς και να συμπαρίσταται στην κατάθεση του.

Νωρίτερα, οι δυο νέοι που έχουν καταγγείλει τον ιερέα δήλωσαν στο ακροατήριο παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιανουάριο ο πατέρας Αντώνιος είχε καταδικαστεί από άλλο Δικαστήριο δευτέρου βαθμού για την υπόθεση των σωματικών κακοποιήσεων παιδιών που φιλοξενήθηκαν στην Κιβωτό του Κόσμου.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο ιεράς υποχρεώθηκε να καταβάλει το ποσό των 60.000 ευρώ προκειμένου να παραμείνει ελεύθερος. Και αυτό γιατί στον πατέρα Αντώνιο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 9,5, ωστόσο το δικαστήριο μετέτρεψε την ποινή αυτή σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως. Αυτό σήμαινε ότι ο ιεράς για να εξαγοράσει την ποινή θα έπρεπε να καταβάλλει – όπως και έκανε – πόσο άνω των 60.000 ευρώ.

Εκτός από τον πατέρα Αντώνιο για την υπόθεση των σωματικών κακοποιήσεων είχαν καταδικασθεί και τέσσερα ακόμη πρόσωπα.