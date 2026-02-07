Χίος: Απολογείται το απόγευμα ο Μαροκινός που έχει υποδειχθεί από τους μετανάστες ως διακινητής

Σήμερα, το απόγευμα (7/2) θα απολογηθεί ο Μαροκινός, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους μετανάστες, ως ο διακινητής, για την πολύνεκρη τραγωδία, που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (3/2) στη Χίο.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ενώ μέσω των δικηγόρων του αναφέρει ότι ελπίζει σε μία διαδικασία που δεν θα επηρεαστεί από «πολιτικές πιέσεις» και «σκοπιμότητες».

Ο Μαροκινός είχε ζητήσει προθεσμία 24 ωρών προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του ενώπιον της Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Χίου.

Η απολογία του για την τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες, που είχαν αναχωρήσει από την Τουρκία με προορισμό την Χίο, έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα.

Όπως επισημαίνεται σε δελτίο Τύπου των δικηγόρων του κατηγορούμενου Δημήτρη Χούλη και Αλέξανδρου Γεωργούλη, ο εντολέας τους αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται, δηλώνοντας πως ευελπιστεί σε μία ανεπηρέαστη διαδικασία, χωρίς πολιτικές πιέσεις ή σκοπιμότητες.

«Ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά τις κακουργηματικές κατηγορίες που του αποδίδονται και ευελπιστεί σε μια ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες διαδικασία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δήλωση των συνηγόρων.