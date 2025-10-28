Χανιά: Με αλεξίσφαιρο γιλέκο έφτασε στον εισαγγελέα ο 23χρονος που δολοφόνησε τον 52χρονο συγγενή του σε πανηγύρι

Με σκυμμένο το κεφάλι, κουκούλα και αλεξίσφαιρο, έφτασε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (28/10) στον εισαγγελέα στα Χανιά ο 23χρονος που σκότωσε τον 52χρονο συγγενή του στο γλέντι κάστανου στο χωριό Έλος Κισσάμου.

Ο νεαρός δράστης, εμφανώς καταβεβλημένος και χωρίς να μιλήσει στους δημοσιογράφους, πέρασε την είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου στα Χανιά συνοδευόμενος από πολλούς αστυνομικούς καθώς αρκετοί φοβούνται μην ξεσπάσει καμία νέα βεντέτα στο χωριό.

Ο 23χρονος ισχυρίζεται ότι αρχικά λογοφέραν για προσωπικές διαφορές και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, επέστρεψε στην παρέα του 52χρονου, ο οποίος, όπως υποστήριζε έκανε μια κίνηση προς την τσέπη του. Τότε, ο νεαρός όπως είπε: «Φοβήθηκα ότι θα με πυροβολούσε πρώτος», για αυτό και αντέδρασε πυροβολώντας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο 23χρονος θα ζητήσει και θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή (31/10/2025).

Το χρονικό του εγκλήματος

Όλα συνέβησαν την Κυριακή λίγο μετά τις 7 απόγευμα όταν το γλέντι στην Γιορτή Καστάνου είχε τελειώσει όμως πλήθος κόσμου συνέχιζε να διασκεδάζει το ίδιο και ο 52χρονος με την παρέα του.

Τότε εμφανίζεται ο 23χρονος και βγάζει το όπλο και τον πυροβολεί τρεις φορές στο στήθος και να τρέπεται σε φυγή.

Στο σημείο επικρατεί πανικός με τους παρευρισκόμενους να ειδοποιούν τις αρχές.

Άμεσα έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Κισσάμου με τους διασώστες να παραλαμβάνουν τον αιμόφυρτο άνδρα και να διαπιστώνουν πως ήταν χωρίς τις αισθήσεις του.

Ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ για να τον επαναφέρουν στη ζωή μέχρι την διακομιδή του στο νοσοκομείο Χανίων. Εκεί οι γιατροί τον παρέλαβαν και διαπίστωσαν πως ήδη είχε καταλήξει από τα βαρύτατα τραύματά του.