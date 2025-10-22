MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Χαλκιδική: Οργισμένος ο πατέρας του 19χρονου που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ – “Ξεκινάει ο πόλεμος”

THESTIVAL TEAM

Την οργή του πατέρα του άτυχου 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή προκάλεσε η αναβολή της δίκης, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, της έκπτωτης δημάρχου Κασσάνδρας, Αναστασίας Χαλκιά και άλλων επτά ατόμων, για τις συνθήκες λειτουργίας του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο Γιάννης.

Ο πατέρας του 19χρονου, Γιώργος Καμπαϊλής μιλώντας στον Status 107,7 και στην εκπομπή Τάδε Έφη Άρης, είπε ότι «αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι πρωτάκουστο».

«Οι φονιάδες θα είναι έξω. Όσοι τους υπερασπίζονται θα έπρεπε να σκέφτονται ότι τα παιδιά τους θα είναι στο σπίτι. Ξεκινάει ο πόλεμος. Εμένα πόλεμο δεν μπορούν να μου κάνουν. Και δεν υπάρχει περίπτωση να πολεμήσει κανένας τον θάνατο του παιδιού μου. Όσους κι αν φέρουν, όσους παράπλευρους κι αν φέρουν πια, αφού το θέλουν κυβερνητικά ανοιχτά, θα βρουν πολύ μεγάλο τείχος», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Υπενθυμίζεται ότι αντικείμενο της δικογραφίας είναι οι συνθήκες αδειοδότησης του εν λόγω λούνα παρκ, ενώ η κατηγορία αφορά σε πλημμέλημα και συγκεκριμένα αυτό της παράβασης καθήκοντος άπαξ και κατ’ εξακολούθηση. Λόγω ειδικής δωσιδικίας στο πρόσωπο της έκπτωτης δημάρχου, η δίκη προσδιορίστηκε ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.

Κατηγορούμενοι για το ίδιο αδίκημα εκτός από την έκπτωτη δήμαρχο είναι δύο αντιδήμαρχοι και ο προϊστάμενος του τμήματος αδειοδοτήσεων. Για ηθική αυτουργία στην παράβαση καθήκοντος παραπέμφθηκε ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, ενώ για συνέργεια στην παράβαση καθήκοντος θα δικαστούν δύο μηχανικοί που βεβαίωσαν ότι οι εγκαταστάσεις ήταν ασφαλείς, καθώς και ο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου.

Με απόφαση του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, μετά τη γνωμοδότηση του πειθαρχικού συμβουλίου αιρετών, η Αναστασία Χαλκιά είχε παυθεί από τα καθήκοντά της.

