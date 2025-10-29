MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Αργολίδα: Βαριά ποινή και στον συνοδηγό για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στη 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο

|
THESTIVAL TEAM

Πρωτοφανής απόφαση για τα ελληνικά δεδομένα η καταδίκη συνοδηγού τροχαίου δυστυχήματος σε ποινή κάθειρξης 15 ετών. Εκδικάστηκε σήμερα ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ναυπλίου, το τροχαίο δυστύχημα που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία της Αργολίδας στις 11 Οκτωβρίου 2024 και είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο της 37χρονης μητέρας Κωνσταντίνας.

Οι δύο νεαροί που επέβαιναν στο αυτοκίνητο που προκάλεσε το δυστύχημα αντιμετωπίστηκαν με μεγάλη αυστηρότητα από το δικαστήριο, καθώς στον οδηγό επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 18 ετών και στον συνοδηγό ποινή κάθειρξης 15 ετών.

Το ενδιαφέρον της υπόθεσης, σύμφωνα με τους δικηγόρους των δύο νεαρών, εστιάζεται στην αυστηρότητα που επέδειξε το δικαστήριο στον συνοδηγό, ο οποίος, παρόλο που δεν μπορούσε να αποτρέψει την πορεία του αυτοκινήτου, το οποίο έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, καταδικάστηκε με ποινή κάθειρξης 15 ετών χωρίς αναστολή, ως άμεσος συνεργός στο αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης με συνέπεια το θάνατο, όπως αναφέρει το protothema.gr.

Η απόφαση αποτελεί σταθμό στην ελληνική δικαιοσύνη, καθώς δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ στο παρελθόν να επιβάλλεται ποινή κάθειρξης 15 ετών σε συνοδηγό τροχαίου δυστυχήματος. Στον νεαρό συνοδηγό δε χορηγήθηκε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, ούτε αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά, παρόλο που είχε λευκό ποινικό μητρώο.

Από τη μεριά της, η οικογένεια της Κωνσταντίνας κάνει λόγο για παραδειγματική τιμωρία, ενώ δηλώνει ικανοποιημένη από την απόφαση του δικαστηρίου.

Ποια ήταν η 37χρονη Κωνσταντίνα που έχασε τη ζωή της στο τροχαίο δυστύχημα

Η 37χρονη Κωνσταντίνα από τη Νέα Κίο, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα τον Οκτώβριο του 2024, ήταν μητέρα δύο παιδιών, 7 και 9 ετών αντίστοιχα, ενώ ήταν ιδιαίτερα δραστήρια στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων της περιοχής, όπου είχε διατελέσει και πρόεδρος.

Το βίντεο από κάμερες ασφαλείας, που είχε έρθει στη δημοσιότητα και δείχνει τη μοιραία σύγκρουση των οχημάτων και την Κωνσταντίνα να αφήνει την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο, έχει προκαλέσει την οργή των δικών της ανθρώπων.

Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου, του Νηπιαγωγείου, καθώς και του Βρεφονηπιακού και Παιδικού Σταθμού Νέας Κίου, όπου η ίδια υπήρξε ενεργό και δραστήριο μέλος, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου της Κωνσταντίνας, με μια κοινή ανακοίνωσή τους, εξέφραζαν τη βαθιά τους θλίψη αλλά και την αγωνία να αποδοθούν ευθύνες για τον άδικο χαμό της γυναίκας.

Αργολίδα

