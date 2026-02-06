Ανδρέας Γεωργίου: Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη, δεν μπορεί να ποινικοποιείται η επιχειρηματικότητα

Διευκρινίσεις για τη δραστηριότητα των εταιρειών του παρέχει ο Ανδρέας Γεωργίου, σύζυγος της Άννας Στρατινάκη, με φόντο την φερόμενη εμπλοκή του στην πολύκροτη υπόθεση με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, τον οποίο ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Σε ανακοίνωση του, ο επιχειρηματίας Ανδρέας Γεωργίου ξεκαθαρίζει πως οι εταιρείες συμφερόντων του παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, τεχνικής υποστήριξης και συμμόρφωσης με το GDPR, και σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με έργα κατάρτισης ή εκπαίδευσης. Όπως επισημαίνει, η συνεργασία με φορείς της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ, ΚΑΝΕΠ, ΚΕΚ) αφορά συμβάσεις ετήσιου ύψους 38.025 ευρώ, για τα έτη 2021–2026, συνολικού ποσού 228.150 ευρώ. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εγκατάσταση προγραμμάτων προστασίας από κακόβουλες επιθέσεις και μηνιαίες τεχνικές αναφορές για την άμυνα των πληροφοριακών συστημάτων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συμβάσεις αυτές ανατέθηκαν κατόπιν αποφάσεων των αρμόδιων συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων, τιμολογούνται με την πλήρωση του φυσικού αντικειμένου και έχουν δηλωθεί κανονικά στο Taxisnet.

«Αποκαθιστώντας την αλήθεια και την πραγματικότητα, θεωρώ ότι δεν μπορεί να ποινικοποιείται η επιχειρηματικότητα ούτε να προκύπτουν καταδικαστικά συμπεράσματα πριν ερευνηθεί η υπόθεση σε βάθος», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Γεωργίου, εκφράζοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη και δηλώνοντας ότι επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα για τη σοβαρή -όπως την χαρακτηρίζει- δυσφήμιση του προσώπου του.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή η Άννα Στρατινάκη υπέβαλε την παραίτησή της από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς, μετά τη φερόμενη εμπλοκή του συζύγου της στην υπό διερεύνηση υπόθεση που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Γεωργίου

«Με αφορμή τα δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου με αναφορές τόσο στο όνομά μου όσο και σε εταιρεία συμφερόντων μου, θεωρώ υποχρέωση μου να δηλώσω δημόσια την πραγματική διάσταση των γεγονότων:

1)Δραστηριοποιούμαι από το 1999 στην Ελλάδα και ειδικά στο πεδίο των ψηφιακών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

2)Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μου δραστηριότητας, έχω αναλάβει και παρέχω δια εταιρειών συμφερόντων μου υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, GDPR, και υπηρεσιών Τεχνικού Πληροφορικής, τόσο στη ΓΣΕΕ όσο και στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΕ.

Ειδικά για την εταιρεία συμφερόντων μου η οποία αναφέρεται στο πόρισμά της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων, έχουν αναληφθεί και εκτελούνται υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας με ετήσιες συμβάσεις ύψους 38.025,00€ για τα έτη 2021,2022,2023,2024,2025, και 2026 ήτοι σύνολο 228.150,00€

Αναφέρω επίσης ότι δεν έχουν σχέση ή συνάφεια καμία από τις υπηρεσίες που προσφέρω στα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα με δραστηριότητες κατάρτισης ή εκπαίδευσης.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας καλύπτουν ως προς το αντικείμενό τους την εγκατάσταση προγραμμάτων προστασίας των συστημάτων πληροφορικής των ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ και ΚΕΚ ΓΣΕΕ από κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο των προσφερομένων υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται και μηνιαίες αναφορές για την λειτουργία και την άμυνα των πληροφοριακών συστημάτων των ανωτέρω πελατών μου.

Οι συμβάσεις έχουν γνωστοποιηθεί στο taxisnet και οι υπηρεσίες τιμολογούνται με την πλήρωση του φυσικού αντικείμενου, το οποίο είναι πραγματικό, απολύτως εκτελεστέο και αποδείξιμο.

Η ανάθεση των συμβάσεων αυτών έχουν προκύψει, μετά από απόφαση των αρμόδιων συλλογικών οργάνων των προαναφερόμενων νομικών προσώπων κατόπιν διαδικασία επιλογής.

Αποκαθιστώντας την αλήθεια και την πραγματικότητα κι έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη που θα την αναδείξει, θεωρώ ότι δεν μπορεί να ποινικοποιείται η επιχειρηματικότητα, αλλά και ούτε πριν ερευνηθεί μια υπόθεση σε βάθος, να προκύπτουν καταδικαστικά συμπεράσματα από τον Τύπο, δημιουργώντας πεδίο σοβαρής δυσφήμισης του προσώπου μου για την οποία επιφυλάσσομαι να αντιμετωπίσω με κάθε νόμιμο μέσο».