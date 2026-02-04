Βρετανία: Υπεύθυνος κατασκήνωσης νάρκωνε τη σύζυγό του για να βιάζει παιδιά εν αγνοία της

Σοκάρει νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης από υπεύθυνο καλοκαιρινής κατασκήνωσης που νάρκωνε και βίαζε παιδιά στη Βρετανία, ο οποίος ομολόγησε ότι νάρκωνε και τη σύζυγό του για να μην ξυπνήσει κατά τη διάρκεια της κακοποίησης.

Ο Jon Ruben είχε προηγουμένως ομολογήσει τη σεξουαλική κακοποίηση δύο αγοριών σε καλοκαιρινή κατασκήνωση στο Stathern Lodge, στο Stathern του Leicestershire στη Βρετανία, καθώς και την κακοποίηση έξι άλλων παιδιών. Ο υπεύθυνος κατασκήνωσης, ο οποίος έκλαιγε στο εδώλιο του Leicester Crown Court κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας την Τετάρτη (04.02.2026), παραδέχτηκε ότι χορήγησε ένα δηλητήριο ή μια επιβλαβή ουσία, το Temazapam, στη Susan Ruben μεταξύ 26 και 29 Ιουλίου του περασμένου έτους, ώστε να μην ξυπνήσει ενώ κακοποιούσε σεξουαλικά τα παιδιά.

Ο 76χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος διηύθυνε ένα κατασκηνωτικό κέντρο για τουλάχιστον 27 χρόνια, είπε «Λυπάμαι πολύ» μετά την ομολογία ενοχής του. Ο Ruben, ο οποίος καθόταν στο εδώλιο φορώντας μπλε πουκάμισο και μπεζ παντελόνι, έβαλε ηρεμιστικά φάρμακα σε γλυκά και επιτέθηκε σε δύο παιδιά μετά από ένα «γλυκό παιχνίδι» με τους νεαρούς.

Τον Νοέμβριο, ομολόγησε την ενοχή του για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού κάτω των 13 ετών, βιασμό παιδιού κάτω των 13 ετών με διείσδυση, οκτώ κατηγορίες για κακοποίηση παιδιών, τρεις κατηγορίες για δημιουργία άσεμνων εικόνων παιδιών και τέσσερις κατηγορίες για ναρκωτικά.

Η ποινή του για τα αδικήματα θα ανακοινωθεί την Παρασκευή. Ο δικαστής Timothy Spencer KC είπε στον Ruben ότι η καταδίκη του θα είναι «μια πολύ δύσκολη μέρα στη ζωή του».

Η εισαγγελέας Mary Prior KC είπε στο δικαστήριο ότι ο Ruben ζήτησε από την αστυνομία να του πάρει κατάθεση, όταν παραδέχτηκε ότι νάρκωσε τη σύζυγό του.

Ο Ruben, από το Wayte Court στο Ruddington, Nottinghamshire, συνελήφθη τον Ιούλιο του περασμένου έτους, αφού συνολικά οκτώ παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και διαπιστώθηκε ότι σε μερικά από τα θύματα είχε χρησιμοποιηθεί υγρό Xanax.

Αρκετά παιδιά αρρώστησαν μετά από το λεγόμενο «γλυκό παιχνίδι» και είχαν δυσκολία στο περπάτημα, δυσκολία στην ομιλία και δεν μπορούσαν να ξυπνήσουν, δήλωσε προηγουμένως η κα Prior στο δικαστήριο.

Τα παιδιά συχνά ένιωθαν αδιαθεσία το πρωί μετά το «γλυκό παιχνίδι», αλλά ο Ruben τους έλεγε ότι ήταν «υπερβολικά κουρασμένα». Το δικαστήριο άκουσε σε προηγούμενη ακροαματική διαδικασία ότι ο θετός γιος του κατηγορουμένου εξέφρασε ανησυχίες στη σύντροφό του κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης, αφού βρήκε λάδι για μωρά, σύριγγες με λευκή σκόνη και άλλα αντικείμενα.

Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές του Stathern Lodge είναι ανεξάρτητοι από όσους χρησιμοποιούν ή νοικιάζουν το καταφύγιο και «δεν είχαν καμία σχέση με το περιστατικό», σύμφωνα με την αστυνομία του Leicestershire.

Οι κατηγορίες για άσεμνες εικόνες που παραδέχτηκε ο Ruben αφορούσαν 50 άσεμνα βίντεο κατηγορίας Α με παιδιά, 22 βίντεο κατηγορίας Β και επτά βίντεο κατηγορίας Γ που γυρίστηκαν μεταξύ Αυγούστου 2023 και Ιουνίου του περασμένου έτους. Καμία από τις εν λόγω εικόνες δεν αφορά παιδιά που συμμετείχαν στο καλοκαιρινό κατασκήνωμα.