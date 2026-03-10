MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Βρετανία: Οι βουλευτές απέρριψαν την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά κάτω των 16 ετών

Πηγή: pexels.com
|
THESTIVAL TEAM

Οι Βρετανοί βουλευτές απέρριψαν την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά κάτω των 16 ετών, σε ένα σχέδιο που αντλούσε την έμπνευσή του από την αυστραλιανή εμπειρία, αλλά η κυβέρνηση των Εργατικών ήταν αντίθετη σε αυτό, καθώς προτιμά να αναμένει τα πορίσματα διαβούλευσης για να νομοθετήσει.

Η Βουλή των Λόρδων είχε ψηφίσει τον Ιανουάριο υπέρ τροπολογίας που είχε καταθέσει αιρετός των Συντηρητικών υπέρ της απαγόρευσης. Το κείμενο αυτό είχαν υποστηρίξει πολλές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ο ηθοποιός Χιου Γκραντ.

Ωστόσο χθες, Δευτέρα, το βράδυ, τα μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων απέρριψαν σε μεγάλη πλειοψηφία την τροπολογία αυτή, με 307 ψήφους κατά έναντι 173 υπέρ.

Η υπουργός Παιδείας Ολίβια Μπέιλι τους είχε καλέσει να ψηφίσουν κατά της απαγόρευσης, δίνοντας έμφαση στην έναρξη διαβούλευσης την περασμένη εβδομάδα από την κυβέρνηση.

Αυτή “θα μας βοηθήσει να καθορίσουμε τα προσεχή μέτρα και να εγγυηθούμε ότι τα παιδιά θα μπορούν να μεγαλώσουν διατηρώντας μια πιο ασφαλή, πιο υγιή και πιο επωφελή σχέση με τον διαδικτυακό κόσμο”, δήλωσε.

Η Μπέιλι υπογράμμισε ότι η απαγόρευση αυτή δεν συγκέντρωνε ομοφωνία μεταξύ των ενώσεων προστασίας των παιδιών.

Ορισμένοι “προειδοποίησαν να μην υπάρξει μια γενική απαγόρευση, η οποία θα μπορούσε να ωθήσει τα παιδιά προς λιγότερο ρυθμισμένες γωνιές του ίντερνετ, ή να αφήσει απροετοίμαστους τους εφήβους”, όταν θα φτάσουν στην ηλικία εγγραφής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπενθύμισε.

Ωστόσο μια απαγόρευση μπορεί ακόμη να αποφασιστεί όταν ολοκληρωθεί η διαβούλευση. Αυτή θα εξετάσει κυρίως την πιθανότητα να επιβληθεί κατώτατο ηλικιακό όριο για να επιτρέπεται η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή την πιθανότητα απενεργοποίησης εθιστικών λειτουργιών τους.

Σύμφωνα με έρευνα της YouGov, που έγινε στις αρχές Δεκεμβρίου, το 74% των Βρετανών υποστηρίζει μια απαγόρευση για τα άτομα κάτω των 16 ετών, έναντι 19% που αντιτίθεται σε αυτό.

Σήμερα για να ανοίξει κάποιος λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 13 ετών, αλλά ο κανόνας αυτός μπορεί εύκολα να παρακαμφθεί.

Στην Αυστραλία, ο νόμος που απαγορεύει στα παιδιά κάτω των 16 ετών να χρησιμοποιούν πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως τα Snapchat, TikTok, Facebook ή Instagram, τέθηκε σε ισχύ στις 10 Δεκεμβρίου. Οι πλατφόρμες αυτές οφείλουν να εφαρμόζουν την απαγόρευση καθώς στην αντίθετη περίπτωση προβλέπεται η επιβολή προστίμων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βρετανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Μπακογιάννη: “Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;” – Η άγνωστη ιστορία από την περίοδο που ήταν έγκυος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Τραγωδία στην Πάτρα: Γονείς εντόπισαν νεκρή την 25χρονη κόρη τους σε χωράφι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Νίκη: Να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου της εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Ανάρτηση Μακρόν στα ελληνικά: Με Χριστοδουλίδη και Μητσοτάκη εργαζόμαστε για την ασφάλεια γύρω από την Κύπρο

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Η Ολλανδία στέλνει φρεγάτα στη Μεσόγειο για την προστασία της Κύπρου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Οικογένεια Ρομά που εμπλέκεται στην απάτη με τις χρυσές λίρες είχε μέχρι και ελικοδρόμιο στη βίλα της – Δείτε εικόνες