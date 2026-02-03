MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Βραζιλία: Τουλάχιστον 15 προσκυνητές νεκροί σε τροχαίο – Ανάμεσά τους τρία παιδιά

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Τουλάχιστον 15 προσκυνητές, μεταξύ αυτών τρία παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα σε δυστύχημα που σημειώθηκε με το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν, στη βορειοανατολική Βραζιλία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το λεωφορείο μετέφερε περίπου 60 ανθρώπους, οι οποίοι επέστρεφαν από μία παραδοσιακή θρησκευτική εορτή στην πολιτεία Σεαρά, που βρίσκεται βορειότερα, σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται πέντε άνδρες, επτά γυναίκες και τρία παιδιά, ανέφερε σε ένα δελτίο Τύπου η κυβέρνηση της πολιτείας Αλαγκόας. Οι επιζώντες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Σάο Χοσέ ντα Ταπέρα, μιας κοινότητας στην αγροτική ενδοχώρα της Αλαγκόας.

Μια έρευνα ξεκίνησε προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, ο Πάουλο Ντάντας, κήρυξε σε τριήμερο πένθος στην περιοχή «λόγω της τραγωδίας».

