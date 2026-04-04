Βραζιλία: Τέσσερις νεκροί μετά από πτώση αεροσκάφους σε εστιατόριο – Δείτε βίντεο

Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη την Παρασκευή σε εστιατόριο στην πόλη Καπάο ντα Κανόα στη Βραζιλία, παρασύροντας στον θάνατο τους τέσσερις επιβαίνοντες.

Νεκροί είναι οι δύο πιλότοι και δύο επιχειρηματίες που επέβαιναν στο αεροσκάφος, διευκρινίζεται στην ενημέρωση από την Πυροσβεστική.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 10:40 το πρωί (τοπική ώρα) όταν το μονοκινητήριο αεροσκάφος Piper, που εκτελούσε πτήση προς την Ιμπιτίνγκα του Σάο Πάολο, συνετρίβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε κλειστό εστιατόριο της πόλης Καπάο ντα Κανόα.

🇧🇷 (April 3, 2026) Small plane crashes into restaurant in #Brazil – At least 4 killed.



The aircraft hit a pole during takeoff, then slammed into the restaurant and exploded in a massive fireball. All 4 people on board were killed (pilot + passengers).



Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Radio Gaucha, το αεροσκάφος πετούσε σε χαμηλό ύψος όταν συνετρίβη στο κτίριο.

Η στιγμή της συντριβής του Piper έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Σε βίντεο που κοινοποίησαν κάτοικοι της περιοχής και μεταδόθηκαν από το τηλεοπτικό δίκτυο RBS TV καταγράφεται η ισχυρή έκρηξη.

Αρκετά γειτονικά κτίρια υπέστησαν ζημιές, χωρίς όμως να αναφερθούν τραυματισμοί στο έδαφος.