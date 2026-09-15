Βραζιλία: Μπαλκόνι κατέρρευσε, καταπλάκωσε 74χρονο και τον σκότωσε – Δείτε βίντεο

Μία βόλτα στο πεζοδρόμιο κατέληξε σε μοιραίο θάνατο για έναν 74χρονο στη Βραζιλία ο οποίος καταπλακώθηκε από μπαλκόνι κτηρίου που κατέρρευσε ενώ ο ίδιος περνούσε από μπροστά του.

Το σοκαριστικό δυστύχημα, το οποίο καταγράφθηκε από κάμερα ασφαλείας, σημειώθηκε στην περιοχή Γκουαϊανασές, στην ανατολική πλευρά του Σάο Πάολο στη Βραζιλία με το βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Όπως φαίνεται, ο 74χρονος περπατούσε στο πεζοδρόμιο μπροστά από ένα κλειστό εμπορικό κατάστημα έχοντας δίπλα του μια γυναίκα, όταν ξαφνικά το μπαλκόνι κατέρρευσε.

Ο άτυχος άνδρας δεν είχε χρόνο να αντιδράσει με αποτέλεσμα να θαφτεί κάτω από τα συντρίμμια ενώ η γυναίκα που ήταν δίπλα του γλίτωσε την τελευταία στιγμή και ήταν αυτή που κάλεσε σε βοήθεια.

Πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο απεγκλώβισαν τον 74χρονο και τον μετέφεραν σε νοσοκομείο, όπου, δυστυχώς, υπέκυψε στα τραύματά του.