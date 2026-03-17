Βλήμα έπεσε κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν

Ένα βλήμα έπληξε την περιοχή κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν την Τρίτη, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tansim, το οποίο επικαλέστηκε τον Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας της χώρας, προσθέτοντας ότι δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

Το βλήμα έπληξε την περιοχή κοντά στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στην παραλιακή πόλη Μπουσέρ γύρω στις 7 μ.μ. τοπική ώρα, πρόσθεσε το πρακτορείο ειδήσεων.

