Βίντεο: Καρέ καρέ η έκρηξη βομβιστή αυτοκτονίας των Ταλιμπάν που σκοτώνει ακαριαία αστυνομικούς του Πακιστάν

Ένα συγκλονιστικό βίντεο των αιματηρών επιθέσεων που εξαπολύουν εκατέρωθεν οι δυνάμεις του Πακιστάν και των Ταλιμπάν από το Αφγανιστάν έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες στα social media.

Η πολεμική σύγκρουση που ξέσπασε ανάμεσα στο Πακιστάν και στους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν ήταν αναμενόμενη για κάποιους αναλυτές, αφού τους τελευταίες μήνες οι εντάσεις στα σύνορα των δύο χωρών κλιμακώνονταν, οι βομβαρδισμοί – αν και περιορισμένοι – δεν σταματούσαν και οποιαδήποτε διπλωματική προσπάθεια διευθέτησης της αντιπαράθεσης έπεφτε στο κενό.

Από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο (21-22.02.2026) οι αιματηρές συμπλοκές, οι ανταλλαγές πυρών και οι ανθρώπινες απώλειες αυξήθηκαν κατακόρυφα, με αποτέλεσμα το Πακιστάν να κηρύξει χθες Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου επίσημα ανοικτό πόλεμο στις de facto κυβερνητικές αρχές των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν.

Χαρακτηριστικό των φονικών βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι Ταλιμπάν εναντίον πακιστανικών θέσεων, είναι ένα σοκαριστικό βίντεο με «πρωταγωνιστή» βομβιστή αυτοκτονίας των Ταλιμπάν, που σπέρνει τον θάνατο σε ένα σημείο ελέγχου των πακιστανικών δυνάμεων στην περιοχή Μπάκαρ του Παντζάμπ, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις Πακιστανοί αστυνομικοί.

The terrorist is casually walking towards the policemen and detonating himself.



Jihadists don't hesitate. They are not afraid. They don't sweat.



Location: Punjab_Province, Pakistan

Date: 2/24/2026

Date: 2/24/2026

A TTP (Tehrik-i-Taliban) affiliated suicide bomber walks up to a group of…

«Το ποτήρι έχει ξεχειλίσει»

Οι ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τη νύχτα διάφορες εγκαταστάσεις στο αφγανικό έδαφος, ανάμεσά τους στις πόλεις Καμπούλ και Κανταχάρ, τις μεγαλύτερες της χώρας, κάτι που ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν Μόχσιν Νάκβι χαρακτήρισε «προσήκουσα ανταπόδοση» για την αφγανική επίθεση της προηγουμένης.

«Το ποτήρι της υπομονής μας ξεχείλισε. Πλέον διεξάγεται ανοικτός πόλεμος ανάμεσα σε εμάς και εσάς», διεμήνυσε από πλευράς του ο πακιστανός υπουργός Άμυνας.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν πλήρη δυνατότητα να συντρίψουν οποιεσδήποτε επιθετικές φιλοδοξίες», να τις «κονιορτοποιήσουν», πλειοδότησε ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X η κυβέρνησή του.

BREAKING: Pakistan's Defense Minister has stated that "open war" is now underway between Pakistan and Afghanistan.



Extensive airstrikes are being reported in Kabul, Kandahar, and Paktia, with strikes focused on military infrastructure and associated targets. pic.twitter.com/zRd0YJFRre — GMI (@Global_Mil_Info) February 26, 2026

Χθες ο στρατός των Ταλιμπάν έκανε λόγο για «ευρείας κλίμακας επιθέσεις» εναντίον πακιστανικών θέσεων στα σύνορα, σε αντίποινα για πακιστανικούς βομβαρδισμούς το σαββατοκύριακο. Το Ισλαμαμπάντ ανέφερε ότι έβαλε στο στόχαστρο καταυλισμούς «τρομοκρατών».

Ανταποδίδοντας, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, αφγανικές δυνάμεις στοχοποίησαν χθες 15 προκεχωρημένες θέσεις των πακιστανικών ένοπλων δυνάμεων, σκοτώνοντας «δεκάδες» μέλη τους.

Στοχοποιήθηκαν θέσεις της άμυνας «του καθεστώτος των αφγανών Ταλιμπάν» στην Καμπούλ και στις επαρχίες «Πάκτια και Κανταχάρ», ανέφερε ο πακιστανός υπουργός Πληροφοριών, Αταουλά Ταράρ μέσω X.

Ο ίδιος έκανε λόγο για τουλάχιστον 133 νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες στις τάξεις των αφγανών Ταλιμπάν, τον ίδιο απολογισμό έδωσε επίσης μέσω X ο Μοσαράφ Ζαΐντι, εκπρόσωπος του πακιστανού πρωθυπουργού Σαμπάζ Σαρίφ.