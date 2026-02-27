MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Σε εμπόλεμη κατάσταση Αφγανιστάν- Πακιστάν: Βομβαρδισμοί στην Καμπούλ μετά από χτυπήματα Ταλιμπάν στα σύνορα, πάνω από 130 νεκροί

THESTIVAL TEAM

Ανοιχτό πόλεμο κατά των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, κήρυξε το Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε ο Πακιστανός υπουργός Άμυνας Χαουάτζα Ασίφ, αφού οι δυο γειτονικές χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας αντάλλαξαν φονικά πλήγματα. «Το ποτήρι της υπομονής μας ξεχείλισε. Πλέον διεξάγεται ανοικτός πόλεμος ανάμεσα σε εμάς και εσάς», διεμήνυσε ο κ. Χαουάτζα μέσω X.

Συνεχείς αεροπορικοί βομβαρδισμοί έχουν προκαλέσει τεράστιες ζημιές στη Καμπούλ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί πάνω από 133 άνθρωποι ενώ έχουν τραυματιστεί περίπου 200.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι δυνάμεις του Πακιστάν βομβάρδισαν θέσεις των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ως «απάντηση», η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν έπληξε τις πακιστανικές στρατιωτικές δυνάμεις με αποτέλεσμα, σήμερα (27.02.2026) το Πακιστάν να βάλει στο στόχαστρο μεγάλα αστικά κέντρα του Αφγανιστάν, όπως η Καμπούλ. Αεροπορικούς βομβαρδισμούς δέχθηκαν και οι επαρχίες Κανταχάρ και Πάκτια.

Στοχοποιήθηκαν θέσεις της άμυνας «του καθεστώτος των Αφγανών Ταλιμπάν» στην Καμπούλ και στις επαρχίες «Πάκτια και Κανταχάρ», ανέφερε ο Πακιστανός υπουργός Πληροφοριών Αταουλά Ταράρ μέσω X.

Ο υπουργός Ταράρ έκανε λόγο για τουλαχιστον 133 νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες στις τάξεις των αφγανών Ταλιμπάν· τον ίδιο απολογισμό έδωσε επίσης μέσω X ο Μοσαράφ Ζαΐντι, εκπρόσωπος του πακιστανού πρωθυπουργού Σαμπάζ Σαρίφ.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του έχουν την «πλήρη δυνατότητα» να «συντρίψουν» οποιονδήποτε επιτιθέμενο, μερικές ώρες αφού εξαπολύθηκαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί στο Αφγανιστάν.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν πλήρη δυνατότητα να συντρίψουν οποιεσδήποτε επιθετικές φιλοδοξίες», να τις «κονιορτοποιήσουν», τόνισε ο πρωθυπουργός Σαρίφ, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X η κυβέρνησή του, συμπληρώνοντας πως «όλο το έθνος στέκει στο πλευρό των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων».

Ανησυχία από τον ΟΗΕ για την κλιμάκωση

Την ανησυχία του για τις εξελίξεις εξέφρασε και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

«Ο Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ παρακολουθεί με ανησυχία τις αναφορές για διασυνοριακές συγκρούσεις μεταξύ των ντε φάκτο δυνάμεων ασφαλείας στο Αφγανιστάν και των πακιστανικών δυνάμεων», ανέφερε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα, Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Προτρέπει τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και να διασφαλίσουν την προστασία των αμάχων», πρόσθεσε.

Ο κ. Ντουζαρίκ επισήμανε ακόμη ότι «ο ΓΓ ΟΗΕ επαινεί τις προσπάθειες διαμεσολάβησης που έχουν καταβάλει αρκετά κράτη-μέλη τους τελευταίους μήνες και καλεί τα μέρη να συνεχίσουν να επιδιώκουν την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών μέσω της διπλωματίας».

Αφγανιστάν Πακιστάν

