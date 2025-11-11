Βασιλιάς Κάρολος: Η άγνωστη ασθένεια που τον αναγκάζει να μην κοιμάται με την Καμίλα

Από τη στιγμή που η διάγνωση καρκίνου έγινε γνωστή πέρυσι, ο βασιλιάς Κάρολος προσπαθεί να συνδυάσει τις δημόσιες υποχρεώσεις με τις συνεχείς θεραπείες. Παράλληλα με τη γνωστή μάχη του με τον καρκίνο, μια λιγότερο συζητημένη κατάσταση υγείας επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητά του.

Σύμφωνα με τον βασιλικό συγγραφέα Ρόμπερτ Τζόμπσον, ο μονάρχης πάσχει από άπνοια ύπνου, μια διαταραχή που προκαλεί επαναλαμβανόμενες παύσεις στην αναπνοή κατά τον ύπνο και αφήνει τον βασιλιά «αποκαμωμένο».

Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει τον Κάρολο σε σημαντικές προσαρμογές στην προσωπική του ζωή, όπως το να κοιμάται μερικές φορές ξεχωριστά από τη βασίλισσα Καμίλα. Στο βιβλίο του «The Windsor Legacy: A Royal Dynasty», ο Τζόμπσον αποκαλύπτει ότι ο βασιλιάς χρησιμοποιεί συσκευή CPAP για να διατηρεί ανοιχτούς τους αεραγωγούς και να προλαμβάνει προβλήματα στην αναπνοή.

Όπως αναφέρει, «Η ζωή και τα επίπεδα ενέργειας του Κάρολου βελτιώθηκαν αφότου άρχισε να χρησιμοποιεί τη συσκευή CPAP, την οποία του σύστησε ο πρώην Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Αλ Γκορ όταν τον φιλοξένησε στο Highgrove, για να αντιμετωπίσει την κατάσταση όπου η αναπνοή σταματά επανειλημμένα κατά τον ύπνο, προκαλώντας κόπωση και κακή συγκέντρωση».

Ο συγγραφέας σημειώνει επίσης: «Τώρα ορκίζεται στη συσκευή που παρέχει σταθερή πίεση αέρα για να κρατά τους αεραγωγούς ανοιχτούς και να αποτρέπει διακοπές. Παρόλα αυτά, σημαίνει ότι ο Κάρολος και η Καμίλα κοιμούνται κάποιες φορές χωριστά».

Παρά τις δυσκολίες, ο μονάρχης διατηρεί αισιοδοξία και δεν διστάζει να αστειεύεται με φίλους για την κατάστασή του, λέγοντας ότι έχει φτάσει σε ένα «ανησυχητικά φθαρμένο στάδιο» της ζωής και περιγράφοντάς το ως ένα «συγκεντρωμένο μίγμα» συγκρούσεων και χάους. Ωστόσο, όσοι τον γνωρίζουν καταλαβαίνουν ότι πίσω από το χιούμορ υπάρχει σοβαρή διάσταση.

Οι αποκαλύψεις του Τζόμπσον βρίσκουν ανταπόκριση στις μαρτυρίες του πρίγκιπα Χάρι. Σύμφωνα με το The Mirror, στο ντοκιμαντέρ του BBC του 2018 «Prince, Son and Heir: Charles at 70», ο Χάρι αποκάλυψε ότι ο Κάρολος μερικές φορές αποκοιμιόταν στο γραφείο του λόγω ακραίας κόπωσης, με έγγραφα κολλημένα στο πρόσωπό του.

Η άπνοια ύπνου είναι αρκετά συχνή στους μεγαλύτερους ενήλικες και σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου και διαρκούς κούρασης κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η βασίλισσα Καμίλα έχει επίσης μιλήσει για την αφοσίωση του συζύγου της και τη σκληρή του εργασία, που συχνά στερούν από τον μονάρχη τον ύπνο. Σε εκδήλωση της Κοινοπολιτείας στη Σαμόα τον Οκτώβριο του 2024, σχολίασε την «ιστορία των ανδρών που ξεκουράζονται ενώ οι γυναίκες εργάζονται τη νύχτα» και πρόσθεσε χιουμοριστικά: «Ως μια που ο σύζυγός μου εργάζεται συχνά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, πολύ μετά που έχω ξαπλώσει, πρέπει να τονίσω ότι υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις!»

Παρά όλα αυτά, ο βασιλιάς Κάρολος συνεχίζει τις δραστηριότητές του με αφοσίωση, ακολουθώντας το παράδειγμα της μητέρας του, της βασίλισσας Ελισάβετ, που ποτέ δεν άφησε την υγεία να περιορίσει τον ρυθμό της ζωής της.

Η καθημερινότητά του συνδυάζει προσεκτικά δημόσια καθήκοντα και την ανάγκη για ανάπαυση, ενώ η χρήση της συσκευής CPAP φαίνεται να έχει αποδειχθεί καθοριστική για τη διαχείριση της άπνοιας ύπνου και της κόπωσης.