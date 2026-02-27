MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Τρομακτικό βίντεο από τη Ρωσία: Βρέφος βρέθηκε στο κενό από ύψος 33 μέτρων, το έπιασαν νοσοκόμες με ένα παλτό

|
THESTIVAL TEAM

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας με ένα βρέφος 18 μηνών να πέφτει στο κενό από ύψος 33 μέτρων και δύο νοσοκόμες να το σώζουν κρατώντας ένα παλτό σαν δίχτυ ασφαλείας.

Στο βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες φαίνεται το βρέφος να έχει ανοίξει το παράθυρο και να βρίσκεται σχεδόν στο κενό.

Δευτερόλεπτα αργότερα το μωρό έπεσε με έναν θόρυβο να αποτυπώνει τη στιγμή της προσγείωσής του στο παλτό που είχαν απλώσει οι δύο νοσοκόμες.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης το παιδί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ότι δεν είχε υποστεί σοβαρά τραύματα παρά το μεγάλο ύψος της πτώσης του.

«Ενεργήσαμε ενστικτωδώς. Δεν ξέραμε πώς να συμπεριφερθούμε σε μια τέτοια κατάσταση», δήλωσε η νοσοκόμα Άννα Καμπάσοβα. «Στεκόταν εκεί, ανοίγοντας και κλείνοντας το παράθυρο ξανά και ξανά. Στεκόμουν ακριβώς κάτω από το παράθυρο. Μια άλλη γυναίκα ήρθε κοντά μου και είπε: “Να τον πιάσουμε;” Απάντησα: “ας το κάνουμε”. Είδαμε το μικρό παιδί να αρχίζει να σκαρφαλώνει στο περβάζι του παραθύρου σαν να κατέβαινε από έναν καναπέ, το ένα πόδι, μετά το άλλο — και συνειδητοποιήσαμε ότι επρόκειτο να συμβεί. Τότε κάποιος φώναξε “πέφτει, πέφτει” και ήταν ήδη στα χέρια μας».

Μάρτυρες ανέφεραν ότι το νήπιο προσπαθούσε να ανοίξει το παράθυρο του τελευταίου ορόφου για 20 λεπτά, χωρίς να το επιβλέπει κανένας ενήλικας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς του επισκέπτονταν γείτονες την ώρα του περιστατικού ενώ ο 18χρονος αδελφός του ήταν στο σπίτι και έπαιζε βιντεοπαιχνίδι σε άλλο δωμάτιο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες στο παράθυρο που άνοιξε το παίδ δεν υπήρχε κλειδαριά ασφαλείας.

Η τοπική Εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για την πτώση και θα εξετάσει την εποπτεία του παιδιού από τους γονείς.

Ρωσία

